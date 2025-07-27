Жаловался на Украину: стали известны подробности встречи представителя РПЦ с Папой Римским

В Ватикане глава Римско-католической церкви встретился с представителей российской православной церкви. Во время переговоров россиянин пожаловался на Украину.

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В частности, представитель РПЦ выдал, что давлению подвергается УПЦ Московского патриархата. Об этом говорится в заявлении российской церкви.

Россияне приехали жаловаться в Ватикан

На встречу с Папой Римский Львом XIV приехал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний. В ходе встречи митрополит передал Понтифику "привет" от московского патриарха Кирилла.

Также россиянин пожаловался Папе Римскому на "гонения, которым подвергается сегодня Украинская православная церковь". В частности, митрополит рассказал Льву XIV о "давлении", которому подвергается Московский патриархат.

"Во время беседы были затронуты многочисленные вопросы, касающиеся состояния православно-католического диалога, а также происходящих в мире конфликтов – в том числе в Украине и Ближнем Востоке", – говорится в сообщении.

В свою очередь портал Vatican News также опубликовал сообщение о встрече Папы Римского с представителем РПЦ. При этом в Ватикане не рассказали никаких подробностей переговоров, в частности, не сообщалось, какие именно темы поднимали во время беседы.

Что предшествовало

Папа Римский Лев XIV ранее призывал к миру в глобальных конфликтах, в том числе, говорил о необходимости прекращения российско-украинской войны. Более того, в Ватикане говорили, что готовы принять мирные переговоры между Россией и Украиной.

Недавно Понтифик провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. В ходе беседы Папа Римский призвал главаря Кремля принять меры для прекращения конфликта.

В свою очередь представители РПЦ, которые жалуются на "гонения" в Украине, активно поддерживают войну. Неоднократно патриарх Кирилл утверждал, что "Россия, Украина и Беларусь составляют единое духовное пространство святой руси".

Кроме того, российская церковь называет агрессию против Украины "священной войной" против "сатанинского Запада и киевского режима, который впал в сатанизм". Этот нарратив регулярно используется РПЦ для оправдания агрессии и придания ей религиозного измерения.

Как ранее писал OBOZ.UA, 2 июля в Ватикане состоялась уже вторая встреча Синода епископов Украинской греко-католической церкви с Папой Римским Львом XIV. Блаженнейший Святослав передал понтифику списки пленных и без вести пропавших украинцев и пригласил Папу лично посетить Украину.

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