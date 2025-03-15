'Зеленая карта' не гарантирует иммигрантам права оставаться в США навсегда, – Венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "зеленая карта", предоставляющая статус постоянного жителя США, не гарантирует иммигрантам права оставаться в стране навсегда. По его словам, владельцы этой карты не имеют бессрочного права находиться в США, поскольку президент или государственный секретарь могут решить, что у определенного лица нет легального права оставаться на территории страны.

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Об этом он заявил в программе канала Fox News The Ingraham Angle. Венс подчеркнул, что граждане США имеют другие права по сравнению с обладателями "зеленой карты" или со студенческими визами.

"Владелец "зеленой карты", даже если мне нравится этот владелец "зеленой карты", не имеет бессрочного права находиться в Соединенных Штатах. Граждане США имеют иные права, чем владельцы "зеленых карт" или люди со студенческими визами", - сказал он.

Он также добавил, что этот вопрос касается национальной безопасности. Кроме того, это выбор, кого именно американские граждане хотят принять в свое национальное сообщество.

"Если государственный секретарь США или президент решит, что это лицо не должно быть в Америке, и что они не имеют легального права оставаться здесь, то здесь все очень просто", - заявил чиновник.

На вопрос журналистки Fox News Лори Ингрем, ожидает ли он больше депортаций из США, Венс ответил, что это возможно. По его словам, даже владельцы студенческих виз могут быть депортированы, если будет признано, что их пребывание в стране не отвечает национальным интересам США.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация Трампа накануне объявила об изменениях в работе онлайн-приложения CBP One, ранее использовавшегося для обработки заявлений о предоставлении убежища на южной границе США. Его превратили в платформу для "самодепортации", которая теперь будет называться CBP Home.

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