Администрация Трампа запустила платформу для 'самодепортации' из США

Администрация президента США Дональда Трампа объявила об изменениях в работе онлайн-приложения CBP One, которое ранее использовалось для обработки заявлений на убежище на южной границе США. Его превратили в платформу для "самодепортации", которая будет называться CBP Home.

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Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила об этом в понедельник, 10 марта. "Администрация Байдена использовала приложение CBP One, чтобы разрешить более 1 миллиону иностранцев нелегально въехать в Соединенные Штаты. Запуская приложение CBP Home, мы восстанавливаем целостность нашей иммиграционной системы", – заявила она.

Обновленное приложение дает нелегальным мигрантам возможность уехать из США сейчас и "самодепортироваться", чтобы в будущем у них была возможность вернуться в страну легально и "жить американской мечтой".

"Если они этого не сделают, мы найдем их, депортируем, и они никогда не вернутся", – отметила Ноэм.

Иностранцы должны использовать мобильное приложение CBP Home, чтобы сообщить о своем намерении уехать из США. CBP One на всех устройствах будут автоматически обновлены до версии CBP Home.

"Самостоятельная депортация является самым безопасным вариантом для нелегальных мигрантов, при этом сохраняя ресурсы правоохранительных органов. Это не только безопаснее, но и экономит средства американских налогоплательщиков и ценные ресурсы Таможенной и пограничной службы (CBP) и Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), которые можно направить на борьбу с опасными иностранцами-преступниками", – сказано в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в феврале в США прошли протесты против массовой высылки иммигрантов, проводимой администрацией Дональда Трампа. Против политики американского президента выступили в штатах Калифорния и Техас.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 марта было 50 дней, с тех пор как Дональд Трамп второй раз вступил в должность Соединенных Штатов Америки. В Белом доме подвели итоги его достижений за это время, отметив прежде всего борьбу с нелегальными мигрантами на границе с Мексикой и Канадой.

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