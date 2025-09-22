YouTube удалил канал президента Венесуэлы Мадуро: в чем причина

Администрация американского видеохостинга YouTube удалила канал президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Неизвестно, как платформа объяснила это решение пресс-службе, которая занималась публикацией контента.

Обычно YouTube отправляет электронное письмо владельцу канала, когда удаляет его. В Associated Press подчеркнули, что ситуация произошла на фоне растущей напряженности между США и Венесуэлой из-за размещения американских военных кораблей и истребителей в южной части Карибского бассейна.

Венесуэльский государственный канал Telesur в своем сообщении в X заявил, что официальная страница была удалена поздно вечером 21 сентября без каких-либо объяснений.

На YouTube-канале Мадуро было более 200 тысяч подписчиков. Он использовался для публикации обращений президента Венесуэлы, а также фрагментов из его еженедельного шоу на венесуэльском госТВ.

В правилах видеохостинга сказано, что платформа имеет право удалять аккаунты, которые допускают "неоднократные нарушения правил сообщества", в том числе публикуют дезинформацию, высказывания, разжигающие ненависть, и контент, который "мешает демократическим процессам".

YouTube, который был основан в 2005 году, с 2006-го принадлежит компании Google Inc.

Что предшествовало

Американские военные усилили присутствие в водах Карибского бассейна недалеко от Венесуэлы в прошлом месяце. Венесуэла продолжает продавать нефть Соединенным Штатам и принимать депортационные рейсы, однако отношения между двумя странами серьезно ухудшились.

В Каракасе развертывание американских сил в регионе назвали посягательством на суверенитет страны и частью усилий по свержению правительства Мадуро.

2 сентября армия США уничтожила судно, которое вышло из порта Венесуэлы. В Вашингтоне объяснили это точечной военной операцией против "определенной наркотеррористической организации".

16 сентября Соединенные Штаты нанесли еще один удар по судну, перевозившему наркотики из Венесуэлы. Атака также произошла в Карибском бассейне.

Напомним, что в 2020 году федеральный суд Нью-Йорка предъявил Мадуро обвинение в сговоре с целью контрабанды кокаина в США. Вознаграждение за поимку действующего президента Венесуэлы недавно удвоили до 50 миллионов долларов, а представители Белого дома часто называли Мадуро "лидером наркокартеля", который должен быть привлечен к ответственности.

Как писал OBOZ.UA, США задействовали в регионе не менее пяти истребителей F-35B, вертолеты, конвертопланы V-22 Osprey и военный персонал на бывшей базе "Рузвельт-Роудс" в Пуэрто-Рико. Также в море находится флот из нескольких эсминцев, десантных кораблей и атомной подводной лодки.

