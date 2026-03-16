"Я знал, что Ормузский пролив станет оружием": Трамп вспомнил о своих предсказаниях 26-летней давности. Видео

Президент США Дональд Трамп похвастался своими "предсказаниями". Он, мол, "предвидел все", в частности террористические акты 11 сентября 2001-го, а также блокирование Ормузского пролива в 2026 году.

С соответствующими утверждениями республиканец выступил 16 сентября. Во время публичной речи глава Белого дома заявил:

"Я знал об Ормузском проливе – что он станет оружием. Я предсказал это давно, предсказал все это. Вы, друзья, были очень удивлены, что я все это предсказал!".

Далее Трамп коснулся более давних событий, в частности терактов "Аль-Каиды" в США. "Я предсказал, что Усама бен Ладен уничтожит Всемирный торговый центр. Я сделал это предсказание за год до того, как он это сделал... Я написал об этом в книге, можете это даже проверить", – утверждает политик.

По его словам, он якобы советовал поймать основателя "Аль-Каиды" и "заняться" им.

Мол, 42-й президент Соединенных Штатов Билл Клинтон имел шанс предупредить нападение, "но, к сожалению, он им не воспользовался". "Я не обвиняю его в этом. Но он этого не сделал... Он (Усама бен Ладен. – Ред.), в конце концов, разрушил Всемирный торговый центр", – сказал Трамп.

О чем на самом деле предупреждал Дональд Трамп в своей книге

Американский президент имел в виду свою книгу "Америка, которую мы заслуживаем" (The America We Deserve), выпущенную в 2000 году в соавторстве с журналистом Дэйвом Шифлеттом.

Трамп, кстати, не впервые хвалится тем, что в этом тексте он якобы предвидел трагические события 11 сентября. Но это не совсем так.

В книге Трампа нет прямых предупреждений относительно лидера террористов бен Ладена, зато резко критикуется администрация Клинтона за ее "хаотичное" реагирование на "многочисленные угрозы".

Бен Ладен упоминается лишь вскользь, и Трамп указывает на него как на одну из многих угроз безопасности США. Также в книге не было никаких призывов и советов относительно того, что Бен Ладена следовало бы ликвидировать, отметили фактчекеры Associated Press.

Что касается терроризма в целом, то нынешний американский президент действительно предупреждал об угрозах терактов в США. В книге он предполагал, что страну могут всколыхнуть более масштабные террористические атаки, чем взрыв 1993 года в подземном гараже Северной башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Стоит заметить, что эти опасения не были новыми: аналогичное мнение в то время разделяли многие аналитики.

Трамп не связывал эту угрозу с "Аль-Каидой" и фантазировал, что атака может произойти с помощью миниатюрного оружия массового уничтожения (например, ядерное устройство в чемодане или сибирская язва).

