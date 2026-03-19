Взяли с собой взрывчатку и запасы крови: в Дании военные готовились к сопротивлению американским силам в случае их высадки в Гренландии – медиа

В начале 2026 года Дания серьезно готовилась отражать военную агрессию Соединенных Штатов против Гренландии. Вооруженные силы страны перевозили на остров запасы крови, чтобы раненые оперативно могли получить помощь.

Также датские войска планировали в случае нападения США взорвать основные взлетно-посадочные полосы на острове. Об этом сообщает официальный сайт "Датского радио".

Подготовка к американской агрессии

Когда датских солдат переправили в Гренландию в январе 2026 года, они привезли с собой взрывчатку, чтобы уничтожить взлётно-посадочные полосы в Нууке и Кангерлуссуаке. Это было сделано, чтобы не допустить высадки американских военных самолётов на остров, если президент Дональд Трамп в итоге решит захватить Гренландию силой.

В грузе также была кровь из датских банков крови, чтобы раненые могли получить медицинскую помощь. Многие в январе опасались, что исторически важный союзник – Соединённые Штаты – могут атаковать Гренландию в любой момент.

Источники говорят о процессе, в ходе которого Дания налаживала контакты со своими европейскими союзниками, и что вместе они нашли более тесное единство.

Дания перехватила инициативу

Ключевые представители Франции и Германии сообщают, что вскоре после избрания Дональда Трампа президентом США Дания искала политическую поддержку в конфиденциальных переговорах. Уже в начале 2025 года страна готовилась, чтобы противостоять растущим американским требованиям захватить Гренландию.

Поддержку искали правительства в Париже и Берлине, а также в северных столицах. В то время, по словам источников, целью было создание европейского политического альянса для защиты королевства.

С одной стороны, Дания хотела избежать эскалации с Соединёнными Штатами. Но в то же время, по словам нескольких источников, они не просто уступили бы огромному военному превосходству, если дело дойдёт до американской атаки на Гренландию.

Контрмеры, которые Дания и союзники приняли по датской инициативе, должны были сигнализировать о сильной европейской солидарности и более совместных военных действиях в Гренландии.

Напомним, Трамп заявил, что аннексия датского острова нужна Вашингтону ради международной безопасности. Он признал, что для него не главное, хотят ли люди с Гренландии стать американцами; такое "присоединение" необходимо, и задача США – убедить население в этом.

Как сообщал OBOZ.UA, Республиканская партия Сената США обещает блокировать любые попытки Дональда Трампа захватить Гренландию военной силой.

