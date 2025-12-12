Выбрано самое смешное фото дикой природы за 2025 год: невозможно не улыбнуться

Ежегодно конкурс Nikon Comedy Wildlife Awards собирает самые забавные и трогательные кадры из жизни животных со всего мира. Фотографы с разных континентов подают свои работы, чтобы поделиться случайными, но невероятно веселыми моментами, которые случаются в дикой природе.

Видео дня

В 2025 году конкурс привлек рекордное внимание – как со стороны участников, так и со стороны зрителей, которые выбирают своих фаворитов. Кроме юмора, эти фотографии напоминают о важности сохранения природы и ее жителей. Нынешние победители подарили миру немало улыбок и доказали, что животные способны быть настоящими артистами перед камерой.

Фото – победитель Nikon Comedy Wildlife Awards

В 2025 году организаторы конкурса получили более 10 тысяч фотографий из 109 стран – это новый рекорд за всю 11-летнюю историю мероприятия. Главный приз жюри присудило британскому фотографу Марку Мэт-Конну за снимок High Five. На фото юная горилла с гор Вирунга демонстрирует нечто похожее на танцевальное движение или дружеское "дай пять".

Фотограф рассказал, что молодой самец постоянно привлекал внимание, прыгая, кувыркаясь и пытаясь показать свои акробатические таланты. За победу автор получил путешествие на сафари и уникальный трофей ручной работы.

Самые яркие победители в отдельных номинациях

Птицы с чувством юмора

В категории ThinkTANK Birds победил Уоррен Прайс с фотографией Headlock. На ней – две кайры, которые из-за тесноты на скалистом выступе поссорились настолько, что одна буквально "захватила" голову другой своим клювом. Взгляд обиженной птички прямо в камеру придал кадру особого комического эффекта.

Таланты юных фотографов

В номинации NIKON JUNIOR PHOTOGRAPHER (Nikon начинающий фотограф) отметили работу 16-летнего Грейсона Белла из США. Его фото лягушки с красноречивым названием Baptism of the Unwilling Convert автор заметил только дома, просматривая кадры. Неожиданный момент из жизни болотных жителей стал настоящим открытием.

Молодые таланты из Европы

Победу в категории NIKON YOUNG PHOTOGRAPHER ("Юный фотограф") одержала Паула Рустемайер из Германии. На ее снимке Hit the dance floor – foxes in a breakdance battle две лисы, кажется, устроили настоящий танцевальный баттл. Фотография была сделана в заповеднике, где животные не боятся людей и часто появляются даже днем.

Забавные создания под водой

В "подводной" номинации FISH AND OTHER AQUATIC SPECIES победила британка Дженни Сток. Ее фото Smiley демонстрирует маленькую рыбку, которая выглядывает из своего кораллового укрытия с выражением, похожим на наглую улыбку. Автор отметила, что эта морская жительница вела себя так, как будто сознательно позировала для камеры.

На сайте конкурса сообщается, что в этом году в финал вошли 43 работы. Все они будут бороться за Приз зрительских симпатий, голосование за который продлится до 14 марта 2026 года. Каждый может проголосовать на официальном сайте проекта, а победитель получит денежное вознаграждение в размере 500 фунтов стерлингов (более 28 тыс. грн).

OBOZ.UA предлагает вспомнить, какими были лучшие фото дикой природы прошлого года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.