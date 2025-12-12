УкраїнськаУКР
Выбрано самое смешное фото дикой природы за 2025 год: невозможно не улыбнуться

Елена Былим
Новости. Мир
3 минуты
3,1 т.
Ежегодно конкурс Nikon Comedy Wildlife Awards собирает самые забавные и трогательные кадры из жизни животных со всего мира. Фотографы с разных континентов подают свои работы, чтобы поделиться случайными, но невероятно веселыми моментами, которые случаются в дикой природе.

В 2025 году конкурс привлек рекордное внимание – как со стороны участников, так и со стороны зрителей, которые выбирают своих фаворитов. Кроме юмора, эти фотографии напоминают о важности сохранения природы и ее жителей. Нынешние победители подарили миру немало улыбок и доказали, что животные способны быть настоящими артистами перед камерой.

Фото – победитель Nikon Comedy Wildlife Awards

В 2025 году организаторы конкурса получили более 10 тысяч фотографий из 109 стран – это новый рекорд за всю 11-летнюю историю мероприятия. Главный приз жюри присудило британскому фотографу Марку Мэт-Конну за снимок High Five. На фото юная горилла с гор Вирунга демонстрирует нечто похожее на танцевальное движение или дружеское "дай пять".

Выбрано самое смешное фото дикой природы за 2025 год: невозможно не улыбнуться

Фотограф рассказал, что молодой самец постоянно привлекал внимание, прыгая, кувыркаясь и пытаясь показать свои акробатические таланты. За победу автор получил путешествие на сафари и уникальный трофей ручной работы.

Самые яркие победители в отдельных номинациях

Птицы с чувством юмора

В категории ThinkTANK Birds победил Уоррен Прайс с фотографией Headlock. На ней – две кайры, которые из-за тесноты на скалистом выступе поссорились настолько, что одна буквально "захватила" голову другой своим клювом. Взгляд обиженной птички прямо в камеру придал кадру особого комического эффекта.

Выбрано самое смешное фото дикой природы за 2025 год: невозможно не улыбнуться

Таланты юных фотографов

В номинации NIKON JUNIOR PHOTOGRAPHER (Nikon начинающий фотограф) отметили работу 16-летнего Грейсона Белла из США. Его фото лягушки с красноречивым названием Baptism of the Unwilling Convert автор заметил только дома, просматривая кадры. Неожиданный момент из жизни болотных жителей стал настоящим открытием.

Выбрано самое смешное фото дикой природы за 2025 год: невозможно не улыбнуться

Молодые таланты из Европы

Победу в категории NIKON YOUNG PHOTOGRAPHER ("Юный фотограф") одержала Паула Рустемайер из Германии. На ее снимке Hit the dance floor – foxes in a breakdance battle две лисы, кажется, устроили настоящий танцевальный баттл. Фотография была сделана в заповеднике, где животные не боятся людей и часто появляются даже днем.

Выбрано самое смешное фото дикой природы за 2025 год: невозможно не улыбнуться

Забавные создания под водой

В "подводной" номинации FISH AND OTHER AQUATIC SPECIES победила британка Дженни Сток. Ее фото Smiley демонстрирует маленькую рыбку, которая выглядывает из своего кораллового укрытия с выражением, похожим на наглую улыбку. Автор отметила, что эта морская жительница вела себя так, как будто сознательно позировала для камеры.

Выбрано самое смешное фото дикой природы за 2025 год: невозможно не улыбнуться

На сайте конкурса сообщается, что в этом году в финал вошли 43 работы. Все они будут бороться за Приз зрительских симпатий, голосование за который продлится до 14 марта 2026 года. Каждый может проголосовать на официальном сайте проекта, а победитель получит денежное вознаграждение в размере 500 фунтов стерлингов (более 28 тыс. грн).

