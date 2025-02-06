Лучшие фото дикой природы в 2024 году: барсук, смотрящий на граффити барсука, покорил всех

На конкурсе дикой природы в 2024 году выбрали лучшие снимки. Награду "Выбор зрителей" от Лондонского музея естествознания завоевало фото с барсуком, который любуется изображением в стиле Бэнкси.

Видео дня

На фото барсук, кажется, любуется граффити, где изображен его родственник. Интересный момент удалось зафиксировать британскому фотографу Яну Вуду на тихой дороге в Сент-Леонардс-он-Си, Англия, пишет BBC.

Правда, фотограф признался, что снимок не был случайным, ведь он спланировал его. Ян объяснил, что однажды он заметил, что барсуки вылезают из соседнего поселения и прибегают в конкретное место, чтобы добыть еду.

"На протяжении двух лет я фотографировал барсуков. И эта конкретная фотография возникла как идея. Я подумал, что было бы интересно разместить там граффити и посмотреть, смогу ли я изобразить под ним барсука", – рассказал художник.

Ян Вуду подчеркнул, что хотел бы посвятить свою победу всем, кто борется за сохранение барсуков. Ведь власти Англии ввели программу по уничтожению этих животных, чтобы сдержать распространение туберкулеза среди крупного рогатого скота.

"Я бы немедленно поменял эту награду на то, чтобы правительство отменило все существующие лицензии на уничтожение барсуков, потому что это национальный позор", – заявил британский фотограф.

В общей сложности 25 номинированных изображений на премию People's Choice Award "Фотограф дикой природы года" получили рекордные 76 000 голосов от поклонников дикой природы со всего мира, говорят организаторы конкурса.

Известно, что кроме изображения-победителя, четыре других финалиста получили высокую оценку. В частности, награду получило фото Дэвида Нортолла, на котором окровавленный, но решительный медонос преследует дикобраза в Ботсване.

Среди лучших и фотография Мишеля д'Ольтремонта с привидением горностаем.

Зрители также выделили снимок "На краю ночи" Джесс Финдли, где сипуха вылетает из старого сарая на охоту в полях вблизи Ванкувера.

В пятерку лучших попало и удивительное фото двойного линзообразного облака, которое освещено лавой с вулкана Вильяррика в Чили.

Все пять избранных изображений будут выставлены в Интернете и Лондонском музее естествознания до 29 июня.

OBOZ.UA ранее писал, что National Geographic показал лучшие фото 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!