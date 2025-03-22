'Все молчат, потому что боятся, что их уничтожат!' Сенатор-республиканка публично обратилась к Трампу

Сенатор-республиканка от Аляски Лиза Мурковски раскритиковала президента США Дональда Трампа за резкий разворот во внешней политике. Она заявила, что ошеломлена тем, как действующая администрация обращается с Украиной и союзниками по НАТО, взяв курс на сближение с Россией.

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По ее словам, многие ее коллеги не выступают публично против действий Трампа и его ключевого советника Илона Маска из-за страха "уничтожения" и унижения. Фрагмент выступления Мурковски появился в сети.

Мурковски возмутилась тем, как администрация Трампа обращается с Украиной и союзниками по таким альянсам как НАТО и NORAD (объединенная система аэрокосмической обороны США и Канады, созданная с целью обеспечения контроля воздушного и околоземного пространства Северной Америки, раннего предупреждения о воздушно-космическом нападении, противовоздушной и противоракетной).

"Я ошеломлена таким развитием событий, когда кажется, что мы можем покинуть Украину и разрушить давние альянсы — от НАТО до NORAD. У нас здесь, на Аляске, два близких соседа: с одной стороны Россия, с другой — Канада. Как мы дошли до того, что сейчас воюем с Канадой и миримся с Россией?! Это вне моего понимания", — возмутилась сенатор.

Она подчеркнула, что Россия была и остается угрозой для США и что доверять диктатору Владимиру Путину нельзя.

"Пока нам приходится поднимать истребители, чтобы отогнать российские бомбардировщики, я не собираюсь доверять Путину и не собираюсь молчать об этом. Я буду стоять на своем и говорить об этом открыто", — заявила Мурковски.

В то же время многие ее коллеги, отметила сенатор, боятся выступать против некоторых действий Трампа и Маска, ведь считают, что те могут их уничтожить и публично растоптать с помощью медиа.

"Вы заставили всех молчать. Они молчат, потому что боятся, что их уничтожат, что их зачистят, что их имена будут звучать в СМИ. Но нас нельзя заставить молчать", – подчеркнула Мурковски.

Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на слова двух американских чиновников сообщило, что Трамп захотел переписать соглашение о ископаемых, включив туда АЭС Украины. Белый дом "расширяет свои экономические требования к Киеву", отметили источники издания.

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