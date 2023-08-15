Впечатляющее зрелище: извержение вулкана Этна сняли на видео, улицы засыпало пеплом, останавливал работу аэропорт

В ночь на 13 августа на восточном побережье Сицилии произошло извержение самого активного вулкана в Европе – Этна. В результате улицы города Катания засыпало пеплом, транспортное сообщение было парализовано.

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Также из-за извержения вулкана останавливал работу аэропорт. Об этом сообщает издание Reuters(чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Авиарейсы в аэропорту Катании были остановлены сразу после извержения вулкана. Этна, высотой высотой 3330 метров, выбросил лаву и пепел высоко над средиземноморским островом ночью 13 августа. Ближе к рассвету поток лавы уменьшился, однако из одного кратера продолжались выбросы пепла.

Прибывающие рейсы были перенаправлены из Катании в другие аэропорты Сицилии. По словам мэра Энрико Тратино, из-за извержения вулкана было запрещено использование мотоциклов и велосипедов. Такие меры были введены в связи с толстым покровом пепла на дорогах. Кроме того, другие транспортным средствам было приказано двигаться со скоростью не более 30 км/ч.

Напомним, предыдущее мощное извержение вулкана Этна произошло в мае этого года. В результате природного явления города на Сицилии оказались засыпаны пеплом.

Ранее сообщалось, что на острове Ява в Индонезии в начале марта началось сильное извержение вулкана Мерапи. В небо изверглось облако дыма высотой до 7 км, а потоки лавы растеклись на 1,5 км.