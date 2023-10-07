Трохи історії… Пʼятдесят років тому почалась війна Судного дня. Армії чотирьох країн, а саме Сирії, Іраку, Єгипту та Йорданії одночасно атакували Ізраїль. Якщо не помиляюсь, то перед цим, військова розвідка Аман, попереджала керівництво Ізраїля про плани вищевказаних країн, але усі застереження спецслужб залишились без належної уваги…

Війна продовжувалась вісімнадцять діб. В перші дні, Ізраїлю було дуже важко, але терміново призвавши резервістів, Цахал переломив ініціативу. Ізраїль виграв війну проти чотирьох країн. Але після цього Голда Меїр, на той час Премʼєр-міністр країни, пішла у відставку разом з усім Кабміном.

p.s. Зараз у Ізраїля майже півмільйона резервістів. Цікаво, скільки з них, бігаючи по стелі, почнуть волати про порушення його прав сидіти дупою на дивані, а воюють нехай інші, народжені для війни та так звані нафронтницы?!