'Военный сценарий – это катастрофа для всех': дипломат объяснил, на что делает ставку Китай в вопросе Тайваня

Война между Китаем и Тайванем пока маловероятна. Пекин делает ставку не на оружие, а на постепенную политическую интеграцию острова.

Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, бывший представитель нашего государства при ЕС Андрей Веселовский. По его словам, во время недавней встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина тема Тайваня хоть и оставалась в фокусе, однако стороны решили не обострять ситуацию.

"Тайваньский вопрос – любимый инструмент Демократической партии во внешней политике. Удобно демонстрировать: мы защищаем демократию даже на краю света. Республиканцы же, и Трамп особенно, относятся к этому гораздо прагматичнее. И сейчас он действует именно с этой позиции. Главный акцент встречи – экономика, энергетика, торговля, взаимный доступ к рынкам", – сказал он.

Веселовский отметил, что и Си, и Трамп стремились проверить, могут ли США и Китай конкурировать без уничтожения друг друга. Поэтому они договорились протестировать новые договоренности в течение года, а вопрос Тайваня временно отложили, хотя и не забыли.

"Мое ощущение такое: Китай сейчас делает ставку не на войну, а на "ползучую" политическую интеграцию Тайваня. Их логика проста: Китай огромный, влиятельный, экономически неотвратимый. Со временем тайваньцы должны сами понять, что другого пути, кроме присоединения, у них нет. Это не давление танками, а давление масштабом. Китай не сломает вас завтра – он просто постепенно втянет в свою ткань. Это часть стратегического самоуспокоения: мол, мы не захватчики, мы – история, которая возвращает естественный порядок", – сказал он.

По его мнению, военный сценарий является наихудшим возможным вариантом.

"Военный сценарий – это катастрофа для всех. И, я думаю, Трамп это прекрасно понимает. Потому что если Китай действительно нападет, то Тайвань будет сопротивляться до последнего, а рядом – американские корабли, базы в Японии и Корее. Реакция будет мгновенной. А дома Трампа просто "заклюют", если он ничего не сделает в ответ. Поэтому обе стороны молча согласились: вооруженного варианта не будет", – резюмировал Веселовский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался согласовать военную помощь Тайваню на более чем 400 млн долларов. Такое решение было принято ради торговой сделки и вероятного саммита с лидером Китая Си Цзиньпином.

