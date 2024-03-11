Военные США, Британии и Франции уничтожили десятки беспилотников йеменских хуситов в Красном море: что происходит

Американские, французские и британские силы сбили десятки дронов над Красным морем ночью. Атака произошла после того, как йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, нацелились на балкер Propel Fortune и американские эсминцы в регионе.

Об этом сообщили американские военные. Хуситы атакуют корабли в Красном море и Аденском заливе в рамках, как они заявляют, кампании солидарности с палестинцами во время войны Израиля против ХАМАС в Газе.

Военный представитель группировки Яхья Сареа заявил в телевизионной речи в субботу, что они нацелились на грузовое судно и "несколько военных эсминцев США в Красном море и Аденском заливе с помощью 37 беспилотников".

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что американские военные и коалиционные силы сбили по меньшей мере 28 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Красным морем.

"Ни одно судно ВМС США или коалиции не было повреждено во время атаки, а также не было никаких сообщений коммерческих судов о повреждениях", – говорится в заявлении CENTCOM.

Ранее в субботу CENTCOM сообщил, что военные отреагировали на широкомасштабную атаку на корабли в Красном море и Аденском заливе между 4 утра и 6:30 утра (01:00-03:30 GMT). Целью БПЛА было создать "непосредственную угрозу для торговых судов, ВМС США и кораблей коалиции в регионе", говорится в публикации на платформе X.

Французский военный корабль и истребители также сбили четыре боевых беспилотника, которые продвигались к военно-морским судам, принадлежавшим миссии European Aspides в регионе, говорится в заявлении французской армии.

"Эта оборонная акция напрямую способствовала защите грузового судна True Confidence под флагом Барбадоса, которое было поражено 6 марта и буксируется, а также других коммерческих судов, проходящих транзитом в этом районе", – говорится в сообщении.

В среду, 6 марта, йеменские хуситы атаковали коммерческое судно True Confidence в Аденском заливе. Впервые своим ударом по кораблю они убили людей: трое моряков погибли, еще четыре человека на борту получили ранения.

Кроме того, ранее в Красном море затонуло грузовое судно Rubymar, принадлежащее Великобритании, ранее атаковавшее йеменские хуситы. Это первый корабль, полностью уничтоженный ими в рамках кампании боевиков против войны Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

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