Военные расходы в мире установили новый рекорд: названы страны, оказавшиеся в лидерах

В течение последнего года в мире отмечают беспрецедентный рост глобальных военных расходов в связи с резким увеличением оборонных бюджетов по всей Европе и гонкой вооружений в Азии. На сегодняшний день лидерские позиции в этом вопросе занимают США, Китай, Германия, Украина, Россия, Израиль.

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Ключевым фактором, стимулирующим повышение военных расходов, остается полномасштабная война РФ против Украины, которая продолжается уже более трех лет. Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

"В 2024 году мировые военные расходы достигли $2718 млрд, что на 9,4% больше, чем в 2023 году. Это самый резкий годовой рост по крайней мере со времен окончания холодной войны. Военные расходы выросли во всех регионах мира, особенно стремительно – в Европе и на Ближнем Востоке. Согласно новым данным, на пять стран, наиболее тратящих военные средства, приходится 60% общемировых расходов – $1635 млрд", – подчеркнули эксперты.

Рост оборонных бюджетов стран Европы

По словам специалистов, в Западной Европе лидирует Германия, которая впервые с момента объединения стала страной с самыми высокими военными расходами.

"Последние политические решения в Германии и других европейских странах указывают на то, что регион перешел в фазу высоких и растущих военных расходов, которая, вероятно, будет продолжаться в обозримом будущем", – пояснил эксперт SIPRI Лоренцо Скараццато.

Другие страны Европы тоже резко увеличили ассигнования на оборону: Польша – на 31% (4,2% от ВВП, что является самым высоким показателем среди стран-членов НАТО), Швеция в год вступления в Альянс – на 34% (до $12 млрд).

Аналитики SIPRI указывают, что стимулирующим фактором в этом вопросе остается война России против Украины. Кроме финансирования развития собственных вооруженных сил, европейские страны направили $60 млрд в качестве военной помощи Киеву. Большая часть ее поступила от США, на втором месте – Германия, предоставившая Украине в пересчете на американскую валюту $7,7 млрд.

Рекордные расходы на оборону Украины и России

В прошлом году Украина выделила на оборону 34% своего ВВП (для сравнения: ФРГ – около 2%). В SIPRI подчеркнули, что все налоговые поступления страны пошли на военные нужды, а гражданские расходы покрывались за счет международной помощи.

Страна-агрессор Россия в 2024 году довела свои военные расходы до 7,1% ВВП, что составило $149 млрд (на 38% больше, чем в 2023-м и вдвое больше, чем в 2015-м).

В то же время, по словам экспертов, российский оборонный бюджет после полномасштабного вторжения в Украину становится все более непрозрачным. Около 30% бюджетных расходов РФ за прошлый год были отмечены как засекреченные. Поэтому в SIPRI предполагают, что реальные оборонительные ассигнования Москвы, вероятно, выше указанных $149 млрд. Кроме того, российские военные продолжали получать дополнительные поступления из региональных бюджетов и внебюджетное финансирование из других источников.

В мире самые высокие военные расходы имеют США

Соединенные Штаты Америки по-прежнему остаются страной с самыми высокими военными расходами, которые в 2024 году выросли еще больше – до $997 млрд.

В целом значительная часть бюджета страны на прошлый год была направлена на усиление военного потенциала и американского ядерного арсенала "для сохранения стратегического превосходства над Россией и Китаем".

Гонка вооружений в Азии

По данным экспертов, Китайская Народная Республика также продолжила курс на модернизацию своих вооруженных сил до 2035 года во всех отраслях, в прошлом году выделив на это $314 млрд.

"Повышение боеспособности китайской армии включает в себя использование новых малозаметных боевых самолетов, БПЛА и беспилотных подводных аппаратов", – сообщают SIPRI.

Кроме того, в 2024 году Китай быстро наращивал свой ядерный арсенал.

Также активно перевооружаются и другие государства Азии: например, Япония, военные расходы которой выросли на 21% – до $55,3 млрд.

"Большие оборонные компании из Азиатско-Тихоокеанского региона все больше инвестируют в передовые военные технологии", – заявил директор программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Нань Тянь.

По его словам, учитывая растущую напряженность, существует риск, "что эти инвестиции погрузят регион в опасную спираль гонки вооружений". В частности, масштабное перевооружение Китая и Северной Кореи рассматривается другими странами Азии как потенциальная угроза.

Рост военных расходов Израиля

На Ближнем Востоке среди лидеров SIPRI выделил Израиль, который увеличил свои военные расходы на 65% – до $46,5 млрд. Причиной эксперты называют эскалацию конфликта страны с ливанским шиитским радикальным движением "Хезболла" и войну в Секторе Газы.

На этом фоне Ливан также значительно увеличил свой военный бюджет, чего в этой стране из-за политической и экономической нестабильности не наблюдалось многие годы.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что если бы Североатлантический альянс оставил норму финансирования обороны на уровне 2% ВВП, то через три-пять лет НАТО не смогло бы защитить себя. Он подчеркнул, что странам-союзникам нужно больше вкладываться в свою армию и сферу оборонно-промышленного комплекса.

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