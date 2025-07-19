Во Вьетнаме перевернулась лодка с туристами: по меньшей мере 34 человека погибли. Видео

В заливе Халонг во Вьетнаме в полдень 19 июля туристическую лодку Wonder Sea перевернуло штормом. Судно затонуло, из 53 человек на борту только 11 были спасены, но 34 человека погибли.

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Спасательные работы продолжаются, поскольку восемь человек до сих пор считаются пропавшими без вести, сообщает VNExpress. Саму лодку уже подняли со дна.

Хотя судно было опрокинуто килем вверх, оно затонуло не сразу. Именно поэтому среди спасенных оказался 14-летний мальчик (на фото ниже он уже на борту спасательного корабля), который остался в запертой каюте и дышал через щель в полу.

Доан Ван Чинь, капитан и владелец Wonder Sea, вместе с 5 членами экипажа устроил односуточный круиз для 48 туристов по заливу Халонг. Однако путешествие длилось всего примерно полтора часа, когда яркое солнце внезапно сменил грозовой шторм с дождем и градом. 12-тонное судно почти сразу перевернуло порывами ветра.

К спасательной операции привлекли около 300 человек на 27 судах и 2 катерах. Группа из 15 водолазов искала пострадавших в трюмах перевернутого судна и в воде.

Только примерно в 17:00 шторм стих (хотя дождь еще продолжался, а небо оставалось темным, что ограничивало видимость и затрудняло работу спасателей). На тот момент было спасено из воды 10 человек (мальчика в каюте еще не заметили) и нашли три тела.

Подавляющее большинство жертв – семьи. Самому старшему было 53 года, самому младшему всего 3. Всего на борту было 20 детей.

Премьер Вьетнама Фам Минь Чинь направил телеграмму с соболезнованиями жертвам трагедии, а также отправил на место происшествия вице-премьера для руководства спасательными работами.

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