Во Франции из-за нападения пчел пострадали десятки людей: трое были в критическом состоянии

Во французском городе Орийяк произошло чрезвычайное происшествие: рои пчел нападали на людей. Пострадали по меньшей мере 24 человека.

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Трое из пострадавших оказались в больнице в критическом состоянии. Об этом сообщает The Guardian.

Необычное нападение пчел в Орийяке произошло в воскресенье 6 июля: насекомые жалили прохожих в течение примерно 30 минут.

"Пожарные и медицинские бригады оказали помощь пострадавшим, а полиция установила периметр безопасности, пока пчелы не прекратили свою атаку", – говорится в сообщении.

Трех пострадавших в критическом состоянии госпитализировали. В частности, покусанного пчелами мужчину 78 лет медикам пришлось даже реанимировать после остановки сердца.

На следующий день мэр города Пьер Матонье в эфире телеканала BFM рассказал, что состояние этих людей удалось стабилизировать.

"Мэр заявил, что инцидент, возможно, был связан с тем, что азиатские шершни угрожали улью, установленному на крыше отеля более десяти лет назад, и что это привело к агрессивному поведению пчел. Матоньер сказал, что пчеловод забрал улей и перенес его за пределы города", – пишет The Guardian.

Между тем в местной пожарной службе заявили, что подобных нападений никогда раньше не видели.

"С точки зрения количества жертв, паники среди людей и тяжести некоторых травм, это было впечатляюще", – заявил руководитель местной пожарной службы Мишель Кайла в комментарии телеканалу TF1.

Напомним, ранее стало известно, что в результате наводнения в Техасе (США) количество погибших в результате наводнения в Техасе приблизилось к сотне. В частности, стихия оборвала жизни десятков детей.

Еще 41 человек по состоянию на 7 июля считался пропавшим без вести.

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