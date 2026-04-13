Во Франции хотят создать свой аналог ракеты 'Фламинго': разработку поручили известному автоконцерну

Французские компании Turgis Gaillard и Renault начали разработку крылатой ракеты Chorus, которая должна стать аналогом украинской "Фламинго". Работы ведутся во Франции в рамках оборонной программы, о которой стало известно недавно.

Видео дня

Об этом пишет издание Zone Militare со ссылкой на заявления французских чиновников. В материале приведены слова генерального делегата по вопросам вооружения Патрика Пайю, который подтвердил планы создания нового вооружения.

"Относительно дронов и дистанционно управляемых боеприпасов, в рамках программы Chorus, которая реализуется совместно с Renault и Turgis Gaillard, мы намерены разработать аналог украинской ракеты "Фламинго"", – отметил он во время заседания сената.

Планы французской стороны

Французское оборонное ведомство прямо указывает, что новая ракета должна повторять концепцию украинской разработки. Идея, как объясняют в Париже, заключается не только в создании конкретного изделия, но и в проверке возможностей промышленности. Речь идет прежде всего о способности быстро наладить массовое производство, если возникнет такая необходимость.

И здесь есть интересный момент. К проекту привлекли именно автомобильный концерн, что выглядит нетипично для военной сферы. Но логика понятна – большие производственные мощности и опыт серийной сборки могут сыграть ключевую роль.

Технические характеристики

По имеющимся данным, ракета Chorus будет иметь боевую часть массой около 500 килограммов и сможет поражать цели на расстоянии до 3000 километров. Ориентировочная стоимость одной единицы составит около 100 тысяч евро, что считается относительно низким показателем для такого типа вооружения.

Другие технические детали пока не разглашаются. В то же время Франция не планирует закупать крупные партии этих ракет на первом этапе. Программа больше направлена на тестирование производственных возможностей и отработку технологий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!