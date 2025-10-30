'VIP-крепость': под Сочи строят роскошный особняк для Лукашенко. Фото и видео

Строительство VIP-комплекса в Сочи, вероятно, для самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко стоит не менее 19,5 млн долларов. Деньги предоставили шесть компаний и физические лица. Здание расположено в поселке мисього типа Красная Поляна, что в России.

Это выяснили журналисты Белорусского расследовательского центра совместно с другими инициативами, белорусскими "Киберпартизанами" и украинскими хакерами. Удалось установить, что строительство начали в 2023 году на участке площадью 10 га, который белорусские власти продали частной фирме "Комплекс-Инвест".

Новая компания-власниция заплатила за участок в 20 раз меньше рыночной стоимости – за 6,4 млн долларов. До продажи, в 2022 году Лукашенко снизил цену участка в два раза.

На приобретенной территории возведут:

– 3 коттеджа;

– главный дом площадью 3000 кв.м;

– дачный дом с зоной барбекю;

– отель на 31 VIP-номер и ресторан;

– хозяйственные постройки, например гаражи для автомобилей и микроавтобусов.

Внутри главного дома планируют разместить бассейн, различные виды бань, фитнес-зал, кинотеатр, банкетные залы, массажную, комнаты для отдыха, спальни площадью до 110 кв. м. и более 20 комнат с различным назначением.

Авторы расследования отмечают, что территория комплекса обладает системами безопасности, которые делают ее похожей на "VIP-крепость". Речь идет о постах охраны, многоуровневых воротах, системах металлодетекторов и тепловизоров, противодроновых системах. По словам журналистов, попасть в комлекс можно только через потритаранные ворота, способные остановить даже грузовик, который движется на большой скорости.

Кто финансирует строительство комплекса

Строительство финансировали шесть компаний и физических лиц, среди которых белорусские "Региональный Порядок", "Клаудпэйментс бел", российские "М.Р.И.С. Групп" и "Домино", кипрская Rostumel Holding Limited и "Беван". Общая сумма средств на конец 2024 года составила не менее 19,5 млн долларов.

По данным расследователей, владелицей "Комплекс-инвест" на момент покупки участка была родственница бизнесмена из окружения Лукашенко. В 2024 году компанию переписали на бывшего сотрудника Службы безопасности президента Беларуси Александра Романовского, который тоже выдавал новые кредиты.

Среди других фирм, которые предоставили средства на строительство резиденции: белорусские и российские предприятия, фирмы, связанные с контрабандой куриных лапок в Китай и другими коммерческими схемами.

Темпы строительства

Авторы расследования посещали объект в июле и октябре этого года. По их словам, на территории продолжаются работы по прокладке коммуникаций, укреплению склонов, установке сооружений для персонала и ограждения. Три коттеджа почти достроены, самый большой – четвертый имеет часть окон и каркас кровли. Строительство планируют завершить до конца 2025 года.

