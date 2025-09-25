Соседний дом снесли, чтобы было видно резиденцию отца: СМИ раскрыли данные о роскошном поместье сына Кадырова

Адам Кадыров, 17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, владеет роскошным особняком в центре Грозного, примерная стоимость которого – 750 млн рублей (почти 9 млн долларов). Большой белый дворец расположен напротив резиденции Кадырова-старшего.

Еще в 2024 году между ними стояло еще одно здание, загораживающее вид. В 2025-м его уже снесли, передает издание "Точка".

Что известно о роскошном жилище

Официальным владельцем поместья Адам (настоящее имя Кадыров Мохьмад Рамзанович) стал 13 марта 2024-го, когда ему было всего 16.

Площадь четырехэтажного дома – около 2 тыс. квадратных метров. Расположен он в Грозном, на улице Киши Шовхалова.

Адам также является владельцем участка почти в 5 тыс. квадратных метров, на котором построен дворец. Участок поделен на две условные части. Одной несовершеннолетний завладел еще в 2023 году. Другой частью в том же 2023-м на правах аренды пользовался лично Рамзан Кадыров, но затем передал землю в собственность сына.

Резиденция Рамзана находится от дома Адама буквально в 300 метрах.

Адам Кадыров – возможный преемник отца?

Сын главы Чечни регулярно получает новые должности несмотря на то, что ему еще нет и 18.

В апреле 2025-го Адам стал куратором МВД по Чеченской республике. В том же месяце несовершеннолетний получил должность секретаря регионального Совбеза. В августе он "заработал" на новую должность – куратора гуманитарной помощи жителям сектора Газа от Чечни.

Уже в сентябре Кадыров-старший заявил, что его сын будет контролировать уплату налога на имущество муниципальными организациями Чечни.

Журналисты отметили, что местные чиновники вешают в кабинетах три портрета: Путина, Рамзана Кадырова и Адама.

"В 17 лет он уже является вторым человеком в республике. И, по всем признакам, у Адама большой личный вес в Чечне. У Рамзана в республике самый большой кортеж из автомобилей, но у его сына – практически такой же", – отметил главный редактор "Новой газеты Европа" Кирилл Мартынов.

– Рамзан Кадыров практически отошел от прямого управления республикой по состоянию здоровья. По данным СМИ, ему установили нефростому (катетер, который выводит мочу прямо из почки, минуя мочеточники и мочевой пузырь, в специальный наружный мешок). Шесть лет назад Кадырову диагностировали некроз поджелудочной железы, и состояние его здоровья ухудшается.

– Недавно глава Чечни намекнул, кого видит своим возможным преемником. Он рассказал о карьере своего 17-летнего сына Адама, который, по словам Кадырова, повторяет его собственный путь.

