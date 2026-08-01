Венгрия готовится к полной остановке АЭС из-за рекордного обменения Дуная: чем это грозит

Венгрия может уже в течение ближайших 24–72 часов столкнуться с полной остановкой атомной электростанции "Пакш" из-за рекордного обмеления Дуная. Именно вода из реки используется для охлаждения энергоблоков, а её уровень уже опустился ниже допустимых значений. Если станцию придётся полностью остановить, страна потеряет почти половину собственного производства электроэнергии.

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О возможном развитии событий заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Информацию также подтвердила компания MVM Paks Nuclear Power Plant Plc, которая эксплуатирует АЭС. По словам главы правительства, нельзя исключать кратковременных перебоев с электроснабжением, если ситуация в энергосистеме станет критической.

Наиболее сложный сценарий

По оценке оператора станции, если уровень воды в Дунае будет и дальше снижаться, полная остановка всех энергоблоков может стать неизбежной уже в течение следующих 24–72 часов. АЭС "Пакш" имеет установленную мощность около 2 ГВт и обеспечивает почти 50 % производства электроэнергии в Венгрии.

Петер Мадьяр заявил, что уже к понедельнику страна может оказаться в самой сложной ситуации за всю историю венгерской энергосистемы. По его словам, дополнительным фактором риска стало аварийное отключение газовой электростанции Dunamenti, в то время как аномальная жара резко увеличивает потребление электроэнергии.

Премьер также отметил, что оператор энергосистемы MAVIR постоянно следит за балансом производства и потребления. Если электроэнергии не хватит, диспетчеры могут временно ограничивать нагрузку на отдельных участках сети, чтобы избежать масштабной аварии. В то же время он подчеркнул, что полного отключения энергосистемы, подобного тому, которое ранее произошло в Испании, в Венгрии еще не было.

Меры правительства

По прогнозу оператора системы передачи MAVIR, уже в ближайшие дни вечерний спрос на электроэнергию может превысить обычный летний уровень примерно на 20%. В часы пиковой нагрузки — с 17:00 до 22:00 — потребление может вырасти до 7,2 ГВт вместо привычных около 6 ГВт.

Правительство планирует максимально использовать имеющуюся внутреннюю генерацию и увеличить импорт электроэнергии. Кроме того, крупных промышленных потребителей, среди которых автомобильные, аккумуляторные, цементные и химические предприятия, попросят добровольно сократить потребление в вечерние часы.

Населению рекомендовали переносить энергоемкие процессы, в частности зарядку электромобилей и использование кондиционеров, за пределы вечерней пиковой нагрузки. В качестве резервного варианта правительство также рассматривает возможность временного ограничения электроснабжения крупных промышленных предприятий. По словам премьера, соответствующее законодательство уже готовится, но применять его будут только в случае необходимости.

Рекордная засуха

По данным оператора АЭС, уровень Дуная у станции уже опустился на 28 сантиметров ниже предыдущего исторического минимума, зафиксированного в 2018 году. Кроме того, он более чем на метр ниже минимального уровня воды, который учитывался при проектировании станции более 40 лет назад.

На предприятии подчеркнули, что даже в случае полной остановки все реакторы останутся в безопасном состоянии. После того как уровень воды восстановится до необходимых показателей, производство электроэнергии планируют запускать поэтапно.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Венгрии в ближайшие дни полностью остановят работу Пакшской атомной электростанции из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Одновременно в стране произошла авария на Дунайской теплоэлектростанции, а жара вызвала исторически высокий спрос на электроэнергию, что создало угрозу энергетического кризиса уже с понедельника

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