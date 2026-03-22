В Японии допустили направление военных для разминирования Ормузского пролива: какое условие

Правительство Японии рассматривает возможность участия своих сил в операциях по разминированию Ормузского пролива. Как заявил министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, это станет возможным только в случае достижения полного прекращения огня в текущем конфликте между США, Израилем и Ираном.

Видео дня

Глава японского МИД подчеркнул, что на данный момент вопрос носит гипотетический характер. Об этом представитель японского правительства рассказал в эфире телеканала Fuji TV.

Условия для участия Японии

Японцы готовы рассмотреть отправку морских тральщиков, если после завершения активных боевых действий минная угроза будет блокировать жизненно важный морской путь. Глава МИД объяснил, что Япония по-прежнему исключает участие своих военных в охранных или боевых операциях непосредственно в ходе конфликта.

"Если будет достигнуто полное прекращение огня и морские мины станут препятствием для судоходства, мы изучим возможность оказания помощи в их ликвидации", – отметил Мотэги.

Конституционные ограничения

Вопрос использования Сил самообороны за рубежом остается крайне чувствительным для Японии из-за ее пацифистской конституции. Согласно законодательству 2015 года, Токио может направлять войска за границу только в исключительных случаях, когда под угрозой оказывается выживание нации или глобальная энергетическая безопасность.

Ормузский пролив является критически важным маршрутом для Японии, так как через него проходит около 80% импортируемой страной нефти. Любая длительная блокировка этой артерии может привести к коллапсу третьей по величине экономики мира.

Что предшествовало

Заявление Мотэги прозвучало на фоне призывов президента США Дональда Трампа к союзникам взять на себя большую ответственность за обеспечение безопасности судоходства. Вашингтон настаивает, что страны, зависящие от ближневосточной нефти, должны самостоятельно патрулировать и очищать пролив от угроз.

Ситуация вокруг Ормузского пролива обострилась в марте 2026 года в ходе масштабного вооруженного столкновения между Ираном с одной стороны и США и Израилем с другой.

Напомним, в Пентагоне активно готовятся к развертыванию сухопутного контингента в Иране. Сейчас президент США Дональд Трамп взвешивает целесообразность такого шага, окончательное решение им еще не принято.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Трамп заявил, что Соединенным Штатам Ормузский пролив не нужен и что он думает, что США уже победили Иран. Тем временем Британия разрешила США использовать свои базы для разблокирования Ормузского пролива.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!