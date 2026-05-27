В Венгрии отменили решение о выходе из МУС, которого добивался Орбан

Венгерский парламент проголосовал за отказ от выхода страны из Международного уголовного суда, пересмотрев ранее принятое решение. Таким образом Будапешт сохраняет участие в международном правовом механизме преследования военных преступлений.

Видео дня

Голосование состоялось на фоне политического раскола между фракциями. Об этом сообщает венгерское издание Telex.

Ранее правительство Виктора Орбана инициировало процесс выхода из Международного уголовного суда, который поддержало парламентское большинство, и его планировали завершить в июне. Однако новая политическая инициатива, поданная от имени правительства депутатом Матеем (Мадьяром) Петером, предусматривала остановку этого процесса и возвращение страны к полноценному участию в суде.

При рассмотрении законопроекта аргументировалось, что участие в МУС является важным для обеспечения международного правосудия и наказания за тяжкие преступления. Решение поддержали 133 депутата, против выступили 37 представителей партии власти, еще 5 воздержались.

Отдельно в материале упоминается, что предыдущее решение о выходе стало предметом международной критики, в частности из-за того, что Венгрия принимала лидеров, в отношении которых действуют ордера МУС, что вызвало дискуссии о выполнении международных обязательств страны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 20 мая правящая партия Венгрии "Тиса" внесла в парламент страны поправки в Конституцию, которая позволит главам правительства занимать должность максимум восемь лет. Фактически такие изменения запретят экс-премьер-министру Виктору Орбану снова занимать эту должность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!