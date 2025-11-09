В Варшаве на День независимости запретят полеты дронов: в полиции озвучили причину

Во вторник, 11 ноября, в Республике Польша пройдет празднование Дня Независимости. Из-за мероприятий, которые планируются, в столице страны Варшаве правоохранители временно запретили полеты беспилотников.

Видео дня

Ограничения будут действовать с 07:00 до 23:00. В случае нарушения правил воздушного движения оператора дрона ожидают суровые последствия. Речь идет о лишении свободы до 5 лет. Об этом сообщает полиция Варшавы в соцсети Х.

"В связи с необходимостью обеспечения безопасности собраний, связанных с празднованием Дня независимости 11 ноября, главное управление полиции Варшавы, по согласованию со Службой государственной охраны, вводит ограничения на полеты беспилотных летательных аппаратов над Варшавой", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Польша и Румыния начали разворачивать американскую систему противодействия беспилотникам Merops. Это необходимо, чтобы усилить защиту восточного фланга НАТО после ряда воздушных инцидентов.

Напомним, после инцидентов с беспилотниками вблизи военной базы Бельгия решила усилить полномочия Национального центра воздушной безопасности (NASC). Министр обороны подчеркнул, что центр должен стать координационным узлом для получения общей картины воздушного пространства и оперативного реагирования.

Спецслужбы Бельгии подозревают, что за серией недавних инцидентов с дронами, которые нарушали авиасообщение и военные операции, может стоять иностранное государство. По их словам, вероятнее всего, это была Россия.

Как сообщал OBOZ.UA, вооруженные силы Бельгии получили приказ сбивать любые неизвестные дроны над военными авиабазами. Программа защиты от дронов будет внедряться ускоренными темпами, а соответствующий план в ближайшее время будет представлен на рассмотрение Совета министров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!