В Турции суд отстранил руководство крупнейшей оппозиционной партии: что происходит

В Турции приняли резонансное решение в отношении главной оппозиционной силы страны – Республиканской народной партии (CHP). Апелляционный суд Анкары отменил результаты партийного съезда 2023 года, отстранил от должности лидера партии Озгюра Озеля и вернул руководство предыдущей команде во главе с Кемалем Кылычдароглу.

Решение суда вызвало резкий обвал турецкого фондового рынка и может усилить позиции президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишут TRT Haber и Bloomberg.

Апелляционный суд Анкары признал недействительным 38-й съезд CHP, который состоялся 4–5 ноября 2023 года. Именно на этом съезде Озгюр Озель победил Кемаля Кылычдароглу и возглавил партию.

Суд постановил, что съезд был проведен с "абсолютными нарушениями", из-за чего его результаты подлежат аннулированию с момента принятия.

Также недействительными признали все решения партии и все съезды, проведенные после ноября 2023 года.

Таким образом суд отстранил от исполнения обязанностей Озгюра Озеля, членов центрального руководства партии и дисциплинарных органов.

Зато до окончательного завершения процесса руководство CHP вернули предыдущей команде во главе с Кемалем Кылычдароглу.

Отмечается, что партия имеет право обжаловать решение в Верховном суде Турции в течение двух недель.

После объявления решения суда турецкие финансовые рынки резко просели.

Индекс Borsa Istanbul 100 упал на 6,1%, из-за чего на бирже даже сработал механизм автоматической остановки торгов.

Также выросла стоимость страхования турецкого долга, а аналитики предупредили о дальнейшем давлении на турецкие активы и лиру.

В Bloomberg отмечают, что рынки и без того находились под давлением из-за последствий войны вокруг Ирана и валютной нестабильности в стране.

Bloomberg называет решение суда "историческим" и таким, что может укрепить контроль Эрдогана над политической системой страны.

После победы CHP на муниципальных выборах 2024 года власти начали масштабное давление на оппозицию.

За последний год в Турции задержали десятки представителей CHP, а против популярных мэров открыли уголовные дела. В частности, под арестом находится мэр Стамбула Экрем Имамоглу, которого считают главным потенциальным соперником Эрдогана на президентских выборах 2028 года. Также следствие ведется в отношении мэра Анкары Мансура Яваша.

Оппозиция утверждает, что все эти дела носят политический характер.

По мнению аналитиков, судебное решение может обострить внутренний кризис в оппозиции и серьезно ударить по единству CHP накануне президентских выборов, которые сейчас назначены на 2028 год, но, как ожидается, состоятся раньше.

Кроме того, это может осложнить кампанию оппозиции за освобождение Имамоглу и других задержанных политиков.

В Bloomberg отмечают, что события вокруг CHP лишь усиливают беспокойство международных инвесторов из-за ухудшения состояния демократии в Турции и все более жесткого давления властей на оппонентов Эрдогана.

