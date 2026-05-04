В центре Лейпцига автомобиль влетел в толпу: есть погибшие и пострадавшие

В немецком городе Лейпциг автомобиль въехал в толпу на одной из центральных улиц. В результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, есть много травмированных.

Об этом сообщает ZDFheute. Издание отмечает, что сначала сообщалось о двух погибших.

По данным полиции, происшествие произошло на Гриммайшештрассе. Эта торговая улица соединяет площадь Августа, где находится концертный зал Гевандхаус, и рыночную площадь города.

Масштабная спецоперация в центре Лейпцига

На месте инцидента развернули масштабную спасательную операцию. Экстренные службы объявили так называемый "массовый случай травмированных" – это означает, что количество пострадавших превышает возможности стандартного реагирования.

В центр Лейпцига стянули значительные силы полиции, пожарных и медиков. В сети появились кадры, на которых видно десятки карет скорой помощи, полицейские автомобили и спецтехнику, работающие на месте происшествия.

Полиция призывает не распространять непроверенную информацию.

Правоохранители предупредили граждан об опасности распространения непроверенных сообщений и фото с места трагедии. Они призвали пользоваться только официальными источниками и проверенными новостными ресурсами.

На данный момент обстоятельства инцидента уточняются, а информация о количестве пострадавших и возможных причинах происшествия продолжает обновляться.

