В Колумбии на автошоу монстр-трак влетел в толпу: два человека погибли, десятки ранены. Видео

3 мая в колумбийском городе Попаян во время выставочного мероприятия монстр-трак потерял управление и на скорости врезался в толпу зрителей. В результате два человека погибли, среди которых 10-летний ребенок, и 37 получили ранения.

Об этом сообщило издание France24. Видео аварии распространили в соцсетях.

Что известно

Авария произошла во время мероприятия Monster Truck 2026, который, по данным колумбийской прессы, проходил на большом незаселенном участке земли на севере столицы южноколумбийского департамента Каука.

На опубликованном видео видно, как супергрузовик после преодоления препятствия не успевает затормозить и едет прямо в толпу.

Известно о двух погибших людях, среди которых 10-летняя девочка, и 37 травмированных, из которых более 30 были доставлены в больницы.

"По количеству раненых, местный секретариат здравоохранения подтвердил, что более 30 человек были доставлены в ближайшие медицинские центры, такие как больницы Сан-Хосе, Сан-Рафаэль, Ла-Эстансия и Сусана Лопес де Валенсия", 0 говорится в медиа.

На аварию отреагировал губернатор

Губернатор Кауки Октавио Гусман выразил соболезнования по поводу аварии и добавил, что привлек весь секретариат здравоохранения департамента, а также координировал действия с сетью государственных и частных больниц, пожарными и службой скорой помощи для решения ситуации.

"Мы выражаем нашу солидарность с семьями пострадавших в этой трагической аварии, а также с нашей столицей, городом Попаян", 1 подытожил Гусман.

