В Соединенных Штатах Америки граждане страны-террориста России устроили пропагандистскую акцию "Бессмертный полк". Во время мероприятия россияне прошлись с флагами СССР по улицам Вашингтона.

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В свою очередь украинцы вышли на акцию протеста против российской пропаганды. Об этом в Telegram сообщил блогер Андрей Цаплиенко.

Стоит отметить, что россияне провели в США акцию "Бессмертный полк" впервые за 6 лет. В привычных для российской пропаганды традициях участники митинга размахивали советскими флагами и георгиевскими лентами.

Рядом с пропагандисткой российской акцией представители организации Ukrainian Cultural Front DC организовали акцию протеста против "Бессмертного полка"

Участники пришли на митинг с украинскими флагами, а также показали фото замученной в российском плену журналистки Виктории Рощиной. Также украинцы напомнили, что диктатор РФ Владимир Путин совершил бесчисленные военные преступления против Украины.

Напомним, страна-агрессор Россия уже традиционно использует 9 мая для проведения различных пропагандистских мероприятий. Часто россияне привлекают к таким акциям даже несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что лидеры 19 государств подтвердили свои планы приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы на Красной площади. Хотя российский диктатор Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа, но тот ему отказал.

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