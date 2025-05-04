Страна-агрессор Россия уже традиционно использует 9 мая для проведения различных пропагандистских мероприятий. Часто россияне привлекают к таким акциям даже несовершеннолетних.

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Во Владивостоке на парад "Правнуки победы" согнали более 1,5 тыс. школьников. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Местные чиновники заявили, что такой парад является "данью глубокого уважения к подвигу защитников отечества". Кроме того, губернатор Олег Кожемяко похвастался, что на парад приехали дети из Северной Кореи.

По центральной площади Владивостока прошли 50 парадных расчетов, около 1,5 тысячи детей. Среди участников парада также были российские оккупанты, которые воевали против Украины.

Школьников на парад нарядили в советскую и российскую военные формы. После парада организаторы призвали провести подобные мероприятия в других городах РФ. Также чиновники заявили, что такие парады "воспитывают патриотизм с самого детства".

Напомним, Россия может готовить показательные теракты в нескольких регионах РФ во время парадов на 9 мая с последующим обвинением Украины. Соответствующие указания ФСБ были отданы на "достаточно высоком уровне".

Ранее сообщалось, что лидеры 19 государств подтвердили свои планы приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы на Красной площади. Хотя российский диктатор Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа, но тот ему отказал.

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