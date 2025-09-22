В США прощаются с Чарли Кирком: прибыл Трамп и почти вся администрация Белого дома. Фото, видео

В Глендейле (штат Аризона, США) на стадионе State Farm началась церемония прощания с консервативным блогером Чарли Кирком, которого застрелили во время выступления в Юте 10 сентября. На похороны, организованные в условиях усиленных мер безопасности, прибыли американский президент Дональд Трамп и почти все представители его администрации.

Как передает The Independent, панихида по Чарли Кирку официально началась с исполнения на волынке христианского гимна Amazing Grace. Первым на специально построенной сцене выступил пастор покойного Роб Маккой.

Кто присутствовал на похоронах

Дональд Трамп разместился в ложе, закрытой пуленепробиваемым стеклом. По левую сторону от него сел миллиардер Илон Маск, с которым президент еще недавно публично ссорился.

Трамп заявил, что это будет "трудный день", покидая Белый дом в воскресенье утром и отправляясь в Аризону. "Сегодня мы будем чествовать жизнь великого человека", – сказал он журналистам.

Пресс-служба Белого дома опубликовала фото президента США, который смотрит на толпу. "Это поворотный момент", – написали представители администрации.

На сцене выступили вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, директор Национальной разведки Тулси Габбард, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, заместитель начальника аппарата Стивен Миллер.

Места в зрительном зале заняли директор ФБР Кэш Патель, генеральный прокурор США Пэм Бонди, министр здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший и его жена, актриса Шерил Хайнс.

Вдова Кирка, Эрика Кирк, также выступила с речью перед участниками церемонии прощания. Она заплакала, когда выходила на сцену.

По оценкам организаторов, на стадионе и возле него собрались более 200 000 человек, однако максимальная вместимость State Farm, домашней арены команды NFL Arizona Cardinals, составляет 73 000 человек на крупных мероприятиях, плюс 19 000 человек в расположенной неподалеку дополнительной зоне.

Меры безопасности в Глендейле, пригороде Финикса, были усилены до уровня, обычно применяемого для Суперкубков.

Выступающие расхвалили Кирка, а также Трампа, MAGA и Республиканскую партию

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер выступил с пламенной речью, заявив, что наследие Кирка продолжает жить после этого убийства.

"Мы одержим верх над силами зла и порока. Они не могут представить, что пробудили. Они не могут представить себе ту армию, которую пробудили в каждом из нас. Потому что мы выступаем за добро и добродетель", – утверждал он.

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс (которая почти никогда не выступает публично), заявила, что Кирк сыграл "решающую роль" на президентских выборах 2024 года. "Армия Чарли… переработала, переусердствовала и превзошла всех остальных", – сказала она.

Со сцены также звучали христианские песни, партийные лозунги; был продемонстрирован видеоролик-воспоминание о Кирке, собранный с кадров его личной жизни и публичных выступлений.

Вице-президент Джей Ди Вэнс выразил благодарность своему другу Кирку за поддержку, оказанную с первых дней его политической карьеры. "Злой убийца, отнявший у нас Чарли, ожидал, что сегодня у нас будут похороны – а вместо этого, друзья мои, у нас произошло возрождение и чествование Чарли Кирка и его Господа Иисуса Христа", – отметил политик.

"После убийства Чарли мы не увидели насилия. Мы не увидели беспорядков. Мы не увидели революции. Вместо этого мы увидели то, о чем мой муж всегда молился, чего хотел для этой страны – мы увидели возрождение", – сказала Эрика Кирк. Она добавила, что прощает убийцу своего мужа.

Последним оратором был Дональд Трамп. Когда глава страны вышел к трибуне, на сцене зажгли пиротехнику.

Вдова заявила, что Чарли Кирку советовали появляться в людных местах в бронежилете

36-летняя Эрика Кирк, бывшая Мисс Аризона, в интервью после трагедии рассказала, что из-за многочисленных угроз она и ее друг настоятельно рекомендовали Кирку надеть бронежилет или выступать за пуленепробиваемым стеклом, но он отказался, доверившись своей службе безопасности.

Эрика объяснила, что не поехала с ним в тур, потому что ее мать проходила лечение. Женщина планировала присоединиться к мужу в Колорадо на следующем мероприятии после Юты.

Именно в больничной палате матери ей позвонили и сообщили о стрельбе. Эрика немедленно вылетела в Юту. Когда она была в дороге, пришло известие о смерти.

Эрика утверждает, что на лице покойного мужа уже после смерти появилась полуулыбка. Она уверена, что Кирк "умер счастливым" и был "спасен Иисусом".

Через два дня после трагического события она выступила с эмоциональной речью в прямом эфире, пообещав сделать так, чтобы имя ее мужа никогда не было забыто.

Эрика познакомилась с Чарли на мероприятии Turning Point в 2018 году. Она призналась, что воспринимает убийство возлюбленного как часть "божьего плана", видя в его "мученичестве" божественную логику, а не выискивая заговоры:

"Столько людей спрашивали меня: "Вы злитесь на этого человека? Хотите ли вы добиться смертной казни (подозреваемого в убийстве блогера. – Ред.)?" Буду честна. Я сказала нашему адвокату, что хочу, чтобы это решило правительство. Я не хочу, чтобы его кровь была на моих счетах. Потому что, когда я попаду на небеса, Иисус скажет: "Э-э, око за око? Разве так мы это делаем?" И это не даст мне попасть на небеса, не позволит быть с Чарли".

Кирка застрелили прямо на сцене

31-летний инфлюенсер, активист MAGA Чарли Кирк был известен своими консервативными взглядами, критикой либеральных идей, а также распространением фейковой информации об Украине. Он активно выступал за прекращение финансовой помощи нашей стране и часто продвигал пророссийские нарративы.

Блогер был убит во время выступления в Университете Юты. Ему выстрелили в шею прямо во время пресс-конференции. Медики пытались спасти мужчину, но полученное ранение было несовместимо с жизнью.

– В убийстве Чарли Кирка подозревают 22-летнего жителя штата Юта Тайлера Робинсона. Его "сдал" родной отец.

– Фигуранта задержали 11 сентября. Робинсон был доставлен в тюрьму в Спэниш-Форке, в своем родном штате, примерно в 19 км к югу от университета, где произошла стрельба.

