Сдал собственный отец: американские СМИ установили личность убийцы Чарли Кирка. Фото

Американские правоохранители установили личность мужчины, который застрелил 31-летнего консервативного инфлюенсера, активиста MAGA Чарли Кирка. Подозреваемым оказался 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон, и именно его отец сообщил о преступлении.

По данным New York Post, Робинсон рассказал отцу о содеянном, после чего тот удерживал сына дома до прибытия полиции. Президент США Дональд Трамп подтвердил в прямом эфире программы Fox & Friends, что подозреваемого "сдал кто-то очень близкий к нему", уточнив, что это был отец.

"Кто-то, кто был очень близок к нему, сдал его", – сказал президент, а затем рассказал, что это был отец подозреваемого, который передал это через "министра, который был связан с правоохранительными органами". Эту информацию он услышал за несколько минут до своего интервью в 8 утра.

Трамп также выразил надежду, что парня признают виновным, и он получит смертную казнь. В то же время погибшего Кирка президент назвал "лучшим человеком", который "этого не заслуживал".

Американский лидер не назвал личность подозреваемого. Однако источники в правоохранительных органах сообщили изданию, что это был Тайлер Робинсон, который живет в Юте.

Правоохранители поделились подробностями поиска стрелка

Впоследствии губернатор штата Юта Спенсер Кокс заявил на пресс-конференции, что следователи арестовали и установили личность Робинсона после анализа записей с камер наблюдения, опроса членов семьи Робинсона и просмотра онлайн-сообщений между Робинсоном и его соседом по комнате.

"Мы его поймали" – сказал Кокс, стоя вместе с директором ФБР Кэшем Пателем и другими правоохранителями.

Кокс сказал, что член семьи Робинсона обратился к другу семьи, который связался с офисом шерифа округа Вашингтон с информацией о том, что Робинсон признался им или намекнул, что совершил инцидент. По словам Кокса, следователи опросили члена семьи Робинсона, который сказал, что он "стал более политически активным в последние годы".

"Член семьи вспомнил о недавнем инциденте, когда Робинсон пришел на ужин перед 10 сентября, и в разговоре с другим членом семьи Робинсон упомянул, что Чарли Кирк приезжает в UVU", – сказал Кокс. "Они говорили о том, почему он им не нравится, и о его взглядах".

Что известно об убийстве Чарли Кирка

По предварительным данным, нападавший произвел один выстрел с расстояния около 200 ярдов (примерно 183 метра). В этот момент 31-летний Кирк выступал перед студентами во время мероприятия в кампусе города Орем (штат Юта). Выстрел раздался, когда он отвечал на вопрос о массовых расстрелах.

Сначала подозреваемого описывали как вооруженного мужчину в джинсах, черной рубашке и черном жилете, который сидел с длинной винтовкой на крыше здания к востоку от библиотеки.

Кирк, соучредитель Turning Point USA и отец двоих детей, только что ответил на вопрос зрителя о массовых расстрелах, совершенных трансгендерными людьми на мероприятии под открытым небом в кампусе Орем, когда его поразила пуля.

Кирк отшатнулся, схватился за шею и упал, а среди присутствующих началась паника. Очевидцы рассказали, что нападавший находился на крыше здания вблизи университетской библиотеки с длинной винтовкой.

После ранения Кирка срочно доставили в ближайшую больницу для проведения экстренной операции, но он скончался.

К розыску подозреваемого привлекли по меньшей мере четыре правоохранительные структуры, включая ФБР, полицию Орема, Департамент общественной безопасности штата Юта и полицию Университета долины Юты. Сначала был задержан другой человек, которого впоследствии отпустили после допроса. ФБР даже объявило вознаграждение в 100 000 долларов за информацию о стрелке.

На кадрах, опубликованных ФБР, видно, что подозреваемый поднялся на крышу здания, произвел выстрел, а затем прыгнул вниз и убежал. Пистолет и боеприпасы он оставил в лесу неподалеку от университета.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс четко заявил, что убийство является политическим, назвав этот день "трагическим для нации". Он также напомнил, что в штате Юта до сих пор существует смертная казнь.

Трамп рассказал, что был "полон горя и гнева из-за ужасного убийства Чарли Кирка". По его словам, погибший, который теперь "мученик за правду и свободу", вдохновил миллионы. "Это темный момент для Америки", – добавил президент.

Кто такой Чарли Кирк

Кирк был соучредителем организации Turning Point USA, известным консервативным спикером, активным сторонником Трампа и влиятельной фигурой в консервативных кругах США. Его выступления в формате открытых дебатов на открытом микрофоне "Докажите, что я не прав" в кампусах колледжей собирали тысячи студентов.

Блогер известен резкой критикой либеральных идей, а также распространением фейковой информации об Украине. Он активно выступал за прекращение финансовой помощи нашей стране и нередко продвигал пророссийские нарративы.

На момент смерти он находился в турне American Comeback Tour. У Кирка была жена, бывшая "Мисс Аризона" Эрика Францве, и двое маленьких детей.

