Интересовался музыкой и имел 'светлое будущее': что известно о 22-летнем Тайлере Робинсоне, подозреваемом в убийстве Чарли Кирка

Американские журналисты раскрыли подробности о жизни 22-летнего Тайлера Робинсона, который застрелил влиятельного консервативного политика Чарли Кирка. Члены семьи подозреваемого заявили, что его ждало "светлое будущее", но в последние годы Робинсон стал более политизированным.

До теперешнего времени у Робинсона не было судимостей и каких-либо проблем с законом. Об этом говорится в расследовании Reuters.

Убийца не вызывал никаких подозрений

Робинсон, которому сейчас 22 года, был арестован по обвинению в убийстве Чарли Кирка. Согласно государственным документам, у него нет судимостей. Стрелок был зарегистрирован как избиратель, но не был связан ни с одной политической партией. Он указан как "неактивный" избиратель, что означает, что он не голосовал на прошлогодних президентских выборах, когда республиканец Дональд Трамп победил демократа Камалу Харрис.

На момент стрельбы Робинсон проживал в доме своих родителей в фермерском и жилом комплексе с населением около 28 тыс. человек, расположенном недалеко от национального парка Зайон на юго-западе штата Юта.

Сосед, Стивен Грин, сказал, что знает семью Тайлера Робинсона, поскольку посещает ту же мормонскую церковь, что и они. Мужчина говорит, что это "прекрасная семья и хорошие дети".

Другой сосед, 21-летний Канаан Тимоти рассказал, что учился в школе на год младше Робинсона. По его словам, убийца Чарли Кирка был обычным учеником, интересующимся музыкой и общавшимся с участниками школьного ансамбля.

Робинсон окончил среднюю школу Pine View High School в Сент-Джордже, штат Юта, в 2021 году. Осенью того же года он в течение одного семестра он учился в Университете штата Юта в Логане. Причины его ухода пока неясны, но в Техническом колледже Дикси, входящем в государственную университетскую систему штата Юта, подтвердили, что он является студентом третьего курса программы обучения по специальности "Электрик".

В сообщении его матери в Facebook говорится, что Робинсон набрал 34 балла на вступительном экзамене в колледж ACT в средней школе, что, по данным компании Princeton Review, занимающейся подготовкой к тестам, позволило бы ему войти в 1% лучших сдавших экзамен.

Судя по публикациям родителей в Facebook, у него есть два младших брата. Его мать указала вакансию социального работника в некоммерческой медицинской компании, а отец, согласно государственным данным, является директором компании по производству каменных столешниц.

Посты его матери в Facebook на протяжении многих лет, большинство из которых были удалены после ареста ее сына, в основном были посвящены ее семье. Ни один из постов не имел явно политического характера.

Что предшествовало

Арест Робинсона вечером 11 сентября стал кульминацией 33-часовой кампании по поиску убийцы Кирка, в ходе которой в среду были задержаны еще два человека, представлявших интерес, но позже освобождены. Робинсон был доставлен в тюрьму округа Юта в Спэниш-Форк, примерно в 19 км к югу от университета, где был застрелен Кирк. Официальных обвинений ему пока не предъявлено.

Напомним, американские правоохранители установили личность мужчины, который застрелил 31-летнего консервативного инфлюенсера, активиста MAGA Чарли Кирка. Подозреваемым оказался 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон, и именно его отец сообщил о преступлении.

Как писал OBOZ.UA, после убийства активиста Трамп заявил, что посмертно наградит его Президентской медалью Свободы.

