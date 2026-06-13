В США под Белым домом установили ринг для боев UFC: к какому празднику приурочен турнир. Фото

В столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне появился временный октагон для боев UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат). Его установили на Южной лужайке Белого дома – на этом ринге состоятся семь поединков UFC Freedom 250 послучаю 80-летия президента Дональда Трампа и 250-летия независимости США, которое приходится на 4 июля.

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Об этом пишет Associated Press. Первые бои на этом ринге состоятся уже 14 июня – в день юбилея Трампа, а также в День флага США.

Всего около 4300 зрителей смогут наблюдать за событиями у ринга. Кроме того, ожидается, что более 120 000 болельщиков, выигравших бесплатные билеты в лотерее, смогут смотреть бои на больших экранах в соседнем парке Эллипс.

Также в субботу, 13 июня, в парке состоится церемония взвешивания бойцов.

Как пишет CNN, согласно судебным документам, поданным администрацией Трампа, проведение турниров UFC обойдется в более чем 60 миллионов долларов. В эту сумму входят расходы на питание, октагон и 494 портативных туалета для зрителей на Южной лужайке и в Эллипсе.

На данный момент возле Белого дома уже возвели восьмигранную арену диаметром девять метров. Над ареной возвышается "Коготь" – четырехгранная статуя высотой более 27 метров, оснащенная освещением, динамиками, толстыми проводами и четырьмя большими экранами.

На арене журналисты заметили логотипы различных спонсоров: Morgan & Morgan, Bud Light, Dodge Ram, Corona Extra, Polymarket и др. Белый дом утверждает, что UFC покрывает расходы, хотя семь федеральных агентств, в частности Министерство внутренней безопасности и Федеральное управление гражданской авиации, "выделили значительные человеческие ресурсы".

Государственный секретарь США Марко Рубио подписал партнерское соглашение с президентом UFC Дейной Уайтом для продвижения смешанных единоборств на международном уровне.

"Это подарок американскому народу", – сказал Рубио. Он предположил, что за мероприятием будут наблюдать "вероятно, миллиард человек по всему миру".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп получит к своему 80-летию рукописное письмо от канцлера Германии Фридриха Мерца. Послание должны доставить в Белый дом специальным курьером. Кроме того, уже на следующий день после празднования дня рождения Трампу вручат еще и особый подарок во время саммита G7 во Франции.

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