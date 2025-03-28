В США отозвали решение об отмене гранта для 'Радио Свобода': что это значит

Радиостанция "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL) заявила об отмене через суд решения администрации президента США Дональда Трапа о прекращении грантового финансирования. Родственное ей "Радио Свободная Азия" (RFA) последовало этому примеру и также подало в суд, чтобы заблокировать попытку прекратить свое финансирование.

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Как сообщает Reuters, радиостанция RFE/RL (Radio Free Europe/Radio Liberty) заявила 28 марта, что ее соглашение о финансировании на 2025 год "вернулось в силу" после того, как ее материнская организация, Агентство США по глобальным медиа (USAGM), уведомила ее в среду об отмене указа.

Во вторник, 26 марта, судья окружного суда США временно приостановил действие указа о прекращении финансирования.

"Это обнадеживающий признак того, что деятельность RFE/RL сможет продолжаться, как и планировал Конгресс. Мы ждем официального подтверждения от USAGM о том, что грантовое финансирование будет оперативно возобновлено на основе намерения, выраженного в письме вчера вечером", – заявил президент и гендиректор RFE/RL Стивен Капус.

Американские законодатели и правозащитники утверждают, что стремление администрации ликвидировать финансируемые американским правительством СМИ наносит удар по "мягкой силе", которую Вашингтон с трудом заработал в конкуренции с Китаем и другими противниками, пишет Reuters.

В жалобе RFA, поданной в окружной суд США по округу Колумбия, говорится, что "отказ RFA в выделении ему Конгрессом средств нарушает федеральные законы, включая Конституцию США, которая наделяет Конгресс исключительными полномочиями в отношении федеральных расходов".

"RFA по-прежнему привержено выполнению своего мандата Конгресса по предоставлению голоса, противостоящего пропаганде Коммунистической партии Китая и других авторитарных режимов в Азии", – заявил президент и гендиректор RFA Бэй Фанг.

Администрация Трампа отказала в финансировании "Радио Свобода"

Как известно, 14 марта администрация Трампа распорядилась прекратить федеральные гранты, поддерживающие деятельность RFE/RL и родственных агентств "Голос Америки" (Voice of America) и RFA, в рамках широкомасштабных усилий по сокращению правительства США, что нанесло потенциально смертельный удар по поддерживаемым правительством СМИ.

Радиостанция RFE/RL, вещающая в странах Восточной Европы, в том числе Украине и РФ, на прошлой неделе подала в суд, чтобы получить около 77 млн долларов, выделенных ей Конгрессом.

Организация "Голос Америки", созданная во время Второй мировой войны, также подала в суд, чтобы заблокировать прекращение своего финансирования.

RFA, полностью зависящая от государственных субсидий в своей деятельности, на прошлой неделе сообщила своим сотрудникам в США, что большинство из них будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, в результате чего число работающих в торговой точке людей сократится с более чем 300 до примерно 75.

Чем известно "Радио Свобода"

"Радио Свобода" было создано для информирования людей в странах с коммунистическим режимом во время холодной войны. Оно предоставляло аудитории в СССР и Восточной Европе скрывавшиеся от народа факты, не освещавшиеся официальными СМИ, а также информацию о деятельности диссидентов и репрессиях против них.

Благодаря "Радио Свобода" аудитория в СССР и Восточной Европе смогла ознакомиться со многими произведениями, известными только в "самиздате". Бывший заместитель директора радиостанции Стефан Миллер говорил, что "в значительной степени РС/РВЕ была высокоинтеллектуальной станцией".

Со своей стороны власти СССР и стран Восточной Европы рассматривали "Радио Свобода" как информационное оружие Запада в "холодной войне", орудия западной пропаганды.

Работа украинского отдела "Радио Свобода" (тогда еще "Радіо Визволення") началась в апреле 1954 года.

В марте 2022 года Институт массовой информации рекомендовал интернет-издание "Радио Свобода" как достоверное медиа, которому можно доверять.

В свою очередь RFA вещает на всю Азию с 1996 года. Правозащитники утверждают, что его многоязычные репортеры предоставляют достоверные новости в авторитарных странах, повышая осведомленность о тяжелом положении угнетенных меньшинств, таких как уйгурские мусульмане в Китае.

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