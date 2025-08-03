В США начали проверку спецпрокурора по делам против Трампа

В Соединенных Штатах управление специального прокурора начало расследование в отношении прокурора Джека Смита, который вел дело президента Дональда Трампа. Расследование началось после того, как сенатор-республиканец Том Коттон потребовал его в отношении Смита на предмет "беспрецедентного вмешательства в выборы 2024 года".

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Республиканцы заявили, что деятельность прокурора в отношении тогдашнего кандидата Трампа были равносильны незаконной политической деятельности. Об этом сообщает NBC News.

Чем занимался прокурор Смит

Управление специального прокурора США подтвердило, что ведёт расследование в отношении Смита на предмет предполагаемых нарушений Закона Хэтча, запрещающего определённые виды политической деятельности государственными служащими. Трамп и его союзники не представили конкретных доказательств правонарушений.

Комиссия по особым прокурорам отличается от офиса специального прокурора, который ранее возглавлял Смит, назначенный Министерством юстиции. Это независимое агентство не имеет полномочий возбуждать уголовные дела и преследовать лиц, нарушающих Закон Хэтча, но может добиваться принятия дисциплинарных мер в отношении федерального государственного служащего, например, увольнения с государственной службы, или передавать выводы о нарушениях Закона Хэтча в Министерство юстиции для расследования.

Республиканцы требовали начать расследование

Сенатор-республиканец Том Коттон от штата Арканзас обратился к Комиссии по государственной службе с просьбой расследовать действия Смита на предмет "беспрецедентного вмешательства в выборы 2024 года". Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Комиссия по государственной службе подтвердила Коттону, что продолжает расследование по его просьбе.

Что предшествовало

В ноябре 2022 года тогдашний генеральный прокурор Меррик Гарланд назначил Смита специальным прокурором для надзора за федеральным расследованием в отношении Трампа, который объявил о своей выдвижении кандидатом в президенты за три дня до назначения Смита. В 2023 году Смит выдвинул два уголовных обвинения против тогдашнего кандидата Трампа, но ушел в отставку чуть более чем за неделю до инаугурации Трампа в январе 2024 года, так и не доведя оба дела до суда.

Напомним, в начале июля 2025 года Министерство юстиции США уволило более 20 сотрудников, которые расследовали дела, связанные с первым сроком президентства Дональда Трампа и его окружением. Речь идет о прокурорах, помощниках юристов и другом персонале, который работал над расследованием относительно незаконного хранения республиканцем секретных документов и попытки отмены результатов выборов 2020 года.

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