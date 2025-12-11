В США хотят обязать туристов показывать историю своих соцсетей за последние пять лет: что известно

В США предлагают обязать туристов из стран безвизового режима предоставлять историю своих соцсетей за последние пять лет при подаче заявки на въезд. Инициатива предусматривает также сбор электронных адресов за последние десять лет и расширенную информацию о ближайших членах семьи, включая телефоны и адреса.

Администрация Дональда Трампа аргументирует изменения соображениями национальной безопасности; критики же опасаются негативных последствий для туризма и имиджа страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренней безопасности и Таможенно-пограничной службы США.

Предлагается, что система электронной авторизации поездок (ESTA), которой пользуются путешественники из стран программы безвизового въезда, претерпит существенные изменения.

Важнейшее нововведение – обязательная подача истории активности в социальных сетях за последние пять лет. Кроме этого, план предусматривает сбор адресов электронной почты за последние 10 лет и расширенной персональной информации о ближайших членах семьи – имена, номера телефонов и адреса проживания.

Также предлагается сделать основной путь подачи через мобильные устройства, превратив ESTA на мобильную систему.

Речь идет о гражданах 42 стран, участвующих в программе безвизового въезда (Visa Waiver Program). Эти путешественники обычно могут находиться в США до 90 дней с туристической или деловой целью без отдельной визы, но предварительно должны подать заявку через ESTA.

Среди стран-участниц упоминаются крупные европейские государства и союзники США по всему миру.

В сообщении ведомств указано, что изменения призваны обеспечить выполнение исполнительного указа президента Трампа, изданного ранее в этом году, целью которого является запрет въезда иностранцам, которые могут представлять угрозу национальной или общественной безопасности. Государственные органы видят в расширенном сборе данных инструмент для лучшей предварительной проверки путешественников и выявления потенциальных рисков.

Предложенные изменения еще должны пройти внутренние процедуры – в частности, их будет рассматривать Бюджетное управление Белого дома. До окончательного принятия могут быть открыты обсуждения и период для публичных комментариев; реализация мобильной версии ESTA и механизмов сбора и хранения новых данных потребует технических решений и времени.

Критики предложения, как пишет CBSNEWS, предупреждают, что требования о предоставлении истории соцсетей и большого объема личных данных могут отпугнуть потенциальных туристов и нанести ущерб туристической индустрии США. Особенно это касается периода накануне крупных международных событий — в частности чемпионата мира по футболу FIFA 2026, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Взволнованность вызывает также вопрос приватности и возможных ограничений свободы выражения.

