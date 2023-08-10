В скандале вокруг дела адвоката Трампа Джулиани произошел новый поворот: ветеран ФБР выступил с громким заявлением

Ветеран контрразведки ФБР завил, что руководство приказало ему прекратить расследование в отношение бывшего адвоката 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Также агенту запретили продолжать контакты с источниками, которые моги сообщить о коррупции и других нарушениях закона со стороны соратников бывшего президента.

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Сотрудник ФБР пожаловался в Судебный комитет Сената в связи с давлением со стороны руководства, при этом заявил, что наибольшее подозрение вызывает попытка некоторых лиц в спецслужбе США защитить от расследования неких политически активных фигур, а также агентов ФБР. Об этом сообщает издание Business Insider.

Ветеран контрразведки ФБР на условиях анонимности рассказал, что им двигало желание улучшить работу спецслужбы и привлечь к ответственности политиков, вне зависимости от того, какие взгляды или предпочтения они имеют. В свою очередь адвокат информатора отказался от дополнительных комментариев, сославшись на то, что расследование находится на предварительной стадии конфиденциального процесса.

В то же время информатор рассказал, что ему приказали прекратить расследование в отношении Джулиани и остальных сотрудников администрации Трампа в августе 2022 года, после нескольких месяцев настойчивых попыток сорвать его работу.

На встрече ветерана контрразведки ФБР вызвали на ковер, чтобы обсудить "проблемы с его работой" и дать предложения по улучшению эффективности расследования. Однако на самом деле несколько руководителей ФБР строго запретили раскрывать в разведывательных отчетах информацию, которая касается Джулиани или любого другого соратника Трампа.

При этом до августа 2022 года руководство ФБР уже пыталось воспрепятствовать расследованию. Так, агент получил информацию от конфиденциальных информаторов о том, что Джулиани выполнял оплачиваемую работу на украинского олигарха Павла Фукса. Информатор также рассмотрел утверждения о том, что Джулиани обманным путем привлек деньги от инвесторов для создания так и не завершенного фильма о Джо Байдене за несколько месяцев до выборов 2020 года.

Полученную информацию отрицательно восприняли в офисе ФБР в Нью-Йорке, однако кто именно был против расследования, ветеран ФБР не знает. Согласно жалобе и другим документам, рассмотренными журналистами, начальство агента не только приказало прекратить работу над сбором данных по Джулиани и Трампу, но и приказало в начале 2022 года оборвать контакты информатора, предоставившего наилучшие данные о деятельности Джулиани.

Из-за давления со стороны руководства ветеран контрразведки ФБР обращался к внутреннему омбудсмену спецслужбы со жалобами и она, согласно федеральному закону, должна была защитить его от внутренних репрессий. Но начальство ответило наказаниями за якобы ошибки в оформлении документов и переназначив агента на новую должность. Поэтому решение агента сделать официальное заявление Конгрессу стало последним средством в попытке решить вопрос с давлением со стороны руководства ФБР.

Напомним, бывшего адвоката 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани обвинили в сексуальных домогательствах, а также их продолжении, "пропитанном алкоголем разговоров, содержащих сексистские, расистские и антисемитские высказывания". Иск на 78-летнего юриста подала бизнес-леди и эксперт по пиару Ноэль Данфи.

Ранее сообщалось, что прокурор Южного округа штата Нью-Йорк собрал достаточно доказательств для обвинения адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани за его незадекларированные контакты с украино-российским олигархом Павлом Фуксом.

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