В Северной Ирландии вспыхнули протесты против мигрантов, пострадали 32 полицейских: что стало причиной

В Северной Ирландии в городе Баллимина (графство Антрим) продолжаются беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией. Протесты против мигрантов вспыхнули после попытки изнасилования 14-летней девочки-подростка двумя ее румынскими сверстниками.

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Об этом сообщили BBC и The Telegraph. 9 июня двое парней были задержаны, им предъявили обвинения в попытке изнасилования. Слушание прошло с участием румынского переводчика – через него обвиняемые подтвердили свои имена и возраст.

В ночь с 9 на 10 июня люди начали выходить на улицы. Они строили баррикады, поджигали дома и авто, нападали на полицейских с файерами и бутылками, бросали коктейли Молотова. Следующей ночью протесты набрали обороты – митингующие запускали фейерверки и бросали кирпичи, а правоохранители применили спецсредства, в частности водометы и резиновые пули.

Действия протестующих были направлены против румын и других мигрантов, некоторые из семьи были вынуждены покинуть свои дома. Пытаясь предотвратить нападение на свой дом, один из жителей прикрепил на входной двери флаг Соединенного Королевства и флаг Филиппин вместе с сообщением: "Здесь живет филиппинец".

Несколько человек в течение двух дней были арестованы, в частности, 29-летнему мужчине было предъявлено обвинение в хулиганском поведении, он предстанет перед магистратским судом. В течение двух дней столкновений с толпой пострадали 32 полицейских, нескольким офицерам понадобилась госпитализация

Семья пострадавшей осудила беспорядки, а официальный представитель премьер-министра заявил, что "нет оправдания нападениям на полицейских, которые продолжают защищать местные общины".

Адвокат двух четырнадцатилетних подозреваемых заявил, что они отвергают все обвинения. Следующее заседание по этому делу запланировано на 2 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, во время протестов против иммиграционной политики администрации президента США Дональда Трампа в Сан-Франциско 8 июня были арестованы 60 человек, в том числе несовершеннолетние. Полиция заявила, что воскресный митинг перерос в беспорядки; двое копов получили травмы.

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