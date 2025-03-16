В Сербии против протестующих могли применить звуковое оружие: появились видео, Вучич возражает

Во время массовых протестов против коррупции в Белграде, Сербия, предположительно было применено звуковое оружие для разгона демонстрантов. Президент Александр Вучич категорически отверг такую информацию и поручил выяснить, кто ее распространяет, чтобы привлечь к ответственности.

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Как отмечает BBC, в субботу, 15 марта, в столице Сербии Белграде собрался самый большой протест с начала серии митингов против коррупции. По разным оценкам, со всех уголков страны в город приехало от 100 до 300 тысяч человек.

Люди вышли на улицы в центр города вблизи Студенческого культурного центра.

Корреспондент BBC Милица Раденкович Еремич около 19:00 хотела сделать фото толпы возле Студенческого культурного центра, когда услышала странный звук.

"Несколько секунд чистой паники, хаоса и страха. Воспоминания меняются под давлением дальнейшей информации и объяснений", – описала она чувство от этого звука в репортаже для Сербской службы BBC.

Сначала ей показалось, что это едет скорая помощь.

"Нет, нет сирены. Кто-то просто разогнался на авто? Вижу перед собой несколько бегущих с дороги людей. Все инстинктивно направляются на тротуар. Нас очень много, и сделать шаг почти невозможно. Я испугалась. Толпа подхватывает меня, но я забираюсь на повышение, где уже стоят другие", – рассказала журналистка.

По словам Милицы, даже через несколько часов после митинга она чувствовала звон в ушах.

Кроме того, в соцсетях есть много видео, на которых видно, как толпа в полной тишине стоит на улице и вдруг возникает звук, после которого несколько тысяч человек одновременно разбегаются в разные стороны.

Другие очевидцы описывают этот звук как похожий на выстрел или падение самолета.

"Мы не могли от этого убежать – не знали, что делать. Ты не знаешь, упадет ли тебе что-то на голову, или ударит сбоку. Люди инстинктивно подумали, что что-то мчится по улице, поэтому начали бежать в сторону, и мы падали друг на друга. Моя жена ударилась головой о фонарный столб. Я видел это, но ничем не мог помочь", – рассказал изданию DW Душан Симин, который был на протесте.

В свою очередь военный аналитик Александар Радич допустил в разговоре с балканским телеканалом N1, что звук вызвало акустическое оружие, а именно "звуковая пушка". Она, по сообщениям, находится на вооружении сил безопасности Сербии. Один из оппозиционных депутатов поддержал эту версию.

А Visegrád 24 предполагает, что силовики, вероятно, применили звуковую пушку LRAD, стреляющую целенаправленным "лучом" звука на высокой громкости до 160 дБ.

В сети также отмечают: в СМИ распространялась информация, что именно автомобиль привел толпу в ступор. Но это был автомобиль силовиков, чтобы "перебить новость о звуковой пушке".

В то же время МВД Сербии отвергает такую информацию. "Использование такого звукового вооружения не соответствует закону", – заявило ведомство журналистам сербского телеканала N1.

Президент Александр Вучич поручил выяснить, кто распространяет слухи о применении "звуковой пушки" против демонстрантов, и привлечь их к ответственности.

"Кто-то должен понести правовую и уголовную ответственность за распространение такой грубой дезинформации, попытку обмануть всю общественность, внести беспокойство и продолжить вызвать беспорядки на территории республики", – заявил он.

Собеседник из одного из международных охранных агентств, где изучали работу "звуковой пушки", рассказал BBC, что от нее нет действенной защиты. Ушные затычки могут лишь частично снизить влияние, но действие ультразвука очень сильно, оно буквально передается по костям.

По данным сербских СМИ, во время протестов было задержано 22 человека, 56 пострадали. МВД заявило, что произошло несколько стычек, в которых обвинили демонстрантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу на протесте в Белграде потребовали отставки Вучича. Митинги начались после гибели 15 человек во время обрушения навеса на железнодорожной станции в городе Новый Сад в ноябре 2024 года, студенты потребовали привлечь правительство Вучича к ответственности за коррупцию.

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