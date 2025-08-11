В Сенате США требуют от Instagram закрыть новую функцию: в чем проблема

Сенаторы от демократов и республиканцев в США требуют от Meta, которая владеет платформой Instagram, удаления новой функции карт в платформе, поскольку "существуют потенциальные риски для безопасности детей". Речь идет о новой функции, которая связывает геолокацию устройства с картами. Благодаря ей можно на подробной карте увидеть, где именно находится тот или иной пользователь.

Видео дня

Группа американских законодателей уже направила к гендиректору Meta Марку Цукербергу письмо с требованием удалить указанную функцию. По их мнению, после внедрения нового инструмента картографии "дети могут оказаться в опасности".

"Годами мы били тревогу относительно обмена местонахождением в режиме реального времени на платформах социальных сетей, особенно когда речь идет о несовершеннолетних пользователях. Мы снова призываем вас защищать безопасность детей, и не раскрывать их местонахождение опасным лицам в Интернете, включая педофилов и торговцев людьми", – говорится в письме.

Функция инструмента "Карты", как и функция "Геолокация" по умолчанию выключены. Однако если пользователь того или иного аккаунта включит их, он может показать свое местонахождение любому своему подписчику – причем только тому, кого сам выберет в соответствующих настройках.

Пользователи могут включить и выключить эту функцию влюбое время. Местонахождение пользователя обновляется каждый раз, когда он открывает приложение или возвращается к нему, если оно работало в фоновом режиме.

В Meta утверждают, что родители, которые настроили надзор за приложением своего ребенка, получат оповещение, если их ребенок начнет делиться своим местонахождением. Причем это не единственный вид контроля, поэтому именно "родителям решать, имеет ли их ребенок доступ к обмену геоданными на карте, и увидеть, с кем он/она делится своим местонахождением".

Однако республиканка Марша Блэкберн и демократ Ричард Блюменталь, инициаторы обращения к Meta, утверждают, что "существующих систем родительского контроля недостаточно".

Во-первых, у законодателей зафиксированы факты, когда выключенные по умолчанию функции якобы сами включались. Во-вторых, далеко не все родители понимают, как же надо пользоваться функциями родительского контроля. И в-третьих – некоторые родители даже перегибают палку с этим родительским контролем.

"Meta усложнила для родителей полное понимание использования возможностей родительского контроля, что привело к жестокому обращению, эксплуатации и виктимизации наших драгоценных детей", – указано в письме законодателей.

Также сенаторы отметили, что Meta "не защищает несовершеннолетних пользователей от обсуждений сексуального характера с помощью нового класса цифровых чат-ботов на базе искусственного интеллекта".

Так или иначе, однако Meta и Цукерберг еще не ответили на указанные обвинения.

Как сообщал OBOZ.UA, так называемые зуммеры отличается от предыдущих поколений тем, что они готовы к постоянным изменениям. Впрочем, например, в глазах миллениалов и представителей поколения X, поколение Z самостоятельно уничтожило живую музыку, культуру питья и общения в целом. Поэтому они уже считаются самыми скучными из существующих людей.

Напомним также, что ученые из Великобритании обнаружили неожиданное влияние социальных сетей на тело человека. Согласно результатам, оно отражает состояние "приклеенности" к экрану, когда мы листаем ленту много часов в сутки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об исследовании, которое показало, что TikTok, Reels и Shorts и вызывают у людей зависимость и разрушают мозг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!