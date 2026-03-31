В Румынии евродепутата, угрожавшую 'переломать ноги' Зеленскому, хотят отправить на психиатрическую экспертизу

Депутата Европарламента Диану Шошоакэ могут отправить на психиатрическую экспертизу после угроз в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Такое предложение последовало после ее вызова в Генеральную прокуратуру по делу об ультраправой пропаганде.

Однако психиатрическую экспертизу смогут провести исключительно после личного согласия Шошоакэ. Об этом сообщает румынское издание Agerpres.

Подробности дела

По словам некоторых сотрудников генпрокуратуры, следователи хотят, чтобы Диана Шошоакэ прошла психиатрическую экспертизу. В ведомстве уточнили, что для начала процедуры им необходимо её согласие.

В свою очередь Шошоакэ заявила сторонникам, пришедших с флагами и транспарантами к зданию Генеральной прокуратуры, что идея о психиатрической экспертизе означает "возврат к советским институтам".

"Это вернуло всё, чем характеризуются советские институты: карательная психиатрия, воспоминания о тех актах террора против тех, кто нарушал систему. Меня отправляют на психиатрическую экспертизу, вся эта Генеральная прокуратура, полная предателей, необразованных и некомпетентных, которые получают политические приказы, должны идти не на экспертизу, а в больницу на психиатрическое лечение", – заявила Шошоакэ.

На прошлой неделе Шошоакэ предстала перед Комитетом по правовым вопросам Европейского парламента по запросу Генеральной прокуратуры о снятии парламентского иммунитета, но решение пока не принято.

Что предшествовало

В сентябре 2025 года Генеральная прокуратура обратилась в Европейский парламент с просьбой снять парламентский иммунитет в деле Шошоакэ, подозреваемой в совершении 11 преступлений: 4 преступлений, связанных с незаконным лишением свободы; 4 преступлений, связанных с публичным пропагандистским культом лиц, осужденных за геноцид против человечности и военные преступления, а также с публичным пропагандистским, расистским или ксенофобским идеям, концепциям или доктринам; пропагандой в публичном пространстве любым способом антисемитских идей, концепций или доктрин; оспаривание, одобрение, оправдание или явное преуменьшение Холокоста или его последствий любыми средствами публично; возмущение. Шошоакэ заявила тогда, что запрос Генеральной прокуратуры, адресованный Европейскому парламенту, представляет собой "попытку политической казни".

Угрозы в адрес Зеленского

В целом заявления Шошоакэ в адрес Украины часто носят агрессивный и провокационный характер. Угроза "переломать ноги" Зеленскому прозвучала в октябре 2025 года. Шошоаке сделала это заявление во время своего визита в Москву. Она принимала участие в мероприятиях, посвященных 20-летию российского пропагандистского телеканала RT, и выступала на встрече ассоциации "Друзья России".

Вспоминая визит Зеленского в Бухарест в октябре 2023 года, когда его выступление в парламенте Румынии было отменено, как утверждается, из-за угроз срывов со стороны Шошоаке и ее сторонников, она заявила: "Если он посмеет прийти в мой парламент, я переломаю ему ноги! Пусть не смеет выступать там!".

Свою позицию она объяснила тем, что считает себя защитницей суверенитета Румынии и обвиняет Киев в "угнетении румынского меньшинства" в Украине. Кроме того, Шошоаке регулярно продвигает пророссийские нарративы и выступает с территориальными претензиями к Украине.

