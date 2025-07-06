В российском порту Усть-Луга на танкере произошел взрыв и утечка аммиака: подробности

В порту Усть-Луга (Ленинградская область Российской Федерации) 6 июля произошел взрыв на танкере Eco Wizard, в результате чего в его корпусе возникли пробоины. Власти страны-агрессора признали "незначительную утечку жидкого аммиака".

Видео дня

Пресс-служба министерства транспорта РФ заявила: инцидент случился при погрузке. О взрыве в ведомстве не упомянули и использовали формулировку о "незначительной утечке в результате инцидента".

Чиновники ведомства, в том числе министр Роман Старовойт, провели оперативное совещание в ситуационно-информационном центре минтранса. По состоянию на 13:00 аварийные службы терминала продолжали заниматься ликвидацией последствий.

"Силы и средства Балтийского филиала ФГБУ "Морспасслужба" приведены в полную готовность к аварийно-спасательным работам. Планируется водолазный осмотр судна", – отчитались в российском министерстве.

По данным росСМИ, на борту танкере-аммиаковоза прогремел взрыв во время работ по закачке аммиака на терминале АО "МХК Еврохим". Судно начало тонуть.

Пострадавших, предварительно, не было. Экипаж в количестве 23 человек эвакуирован и находится в порту, заявляли в минтрансе РФ.

По данным онлайн-сервиса Marine Traffic, Eco Wizard ходит под флагом Маршалловых островов и прибыл в Усть-Лугу из Бельгии.

С начала 2025 года это уже шестой танкер, заходивший в российские порты и пострадавший в результате взрыва. Предыдущим стал танкер Vilamoura, который взорвался у берегов Ливии, когда перевозил около миллиона баррелей нефти.

Как ранее писал OBOZ.UA, Германия усиливает свое военное присутствие в Арктике на фоне растущей активности России в этом стратегически важном регионе. Министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, что Бундесвер направит свои патрульные корабли в Северную Атлантику и Арктику уже в текущем году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!