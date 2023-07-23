В России заявили, что Папа Римский хочет встретиться с патриархом Кириллом в аэропорту в Москве

В России заявили, что Папа Римский Франциск предложил встречу патриарху Русской православной церкви Кириллу. Местом аудиенции может стать аэропорт в Москве.

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Об этом сообщило пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на слова главы всемирного союза староверов Леонида Севастьянова. РосСМИ объяснили, что самолет Франциска должен приземлиться там на дозаправку по пути в Монголию.

Севастьянов также назвал аэропорт нейтральной зоной, поэтому у противников визита Папы Римского в Россию не должно возникнуть вопросов. Франциск и Кирилл уже проводили встречу в таком формате в 2016 году в аэропорту Гаваны.

Отмечается, что поездка Франциска в Монголию продлится с 31 августа по 4 сентября.

Напомним: в конце июня Папа Римский Франциск во время встречи с делегацией Константинопольского патриархата упомянул о начатой Россией войне против Украины, отметив необходимость совместных усилий в поиске путей к миру.

Он отметил, что война в Украине не имеет конца после того, как его миротворческий посланник завершил трехдневные переговоры в Москве.

"(Визит был. – Ред.) направлен на определение гуманитарных инициатив, которые могли бы открыть пути к миру", – говорится в сообщении. Он также заявил, что будут приняты дальнейшие меры, однако не конкретизировал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мирный посланник Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи сказал, что у Ватикана нет мирного плана, который мог бы остановить начатую Россией войну в Украине. С таким заявлением он выступил после поездки в Москву.