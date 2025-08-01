В России назвали азербайджанский город армянским названием: Баку в ответ пригрозил Кенигсбергом

Российское госагентство ТАСС, один из главных каналов пропаганды страны-агрессора, назвало азербайджанский город Ханкенди в Нагорном Карабахе "Степанакертом",то есть искусственным большевицким, а потом армянским названием. В Азербайджане потребовали исправить ошибку, иначе они вместо современных топонимов РФ будут использовать исторические.

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Скандал разгорелся после публикации ТАСС "В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому" от 31 июля. В Азербайджанском государственном информационном агентстве (АЗЕРТАДЖ) отметили, что еще совсем недавно ТАСС использовало официальное и историческое название города – Ханкенди (например, 19 июля этого года).

Сотрудники агентства заявили, что поддерживали и ценили "добрые, партнерские и даже дружественные связи" с российскими коллегами. Но в ТАСС "неожиданно сменили прежний курс и достали из свалки истории давно выброшенный в нее топоним "Степанакерт".

Ханкенди – это историческое название населенного пункта, появившегося в конце XVIII века. В переводе с азербайджанского языка оно означает "ханское селение".

Министерство иностранных дел Азербайджана потребовало у российской стороны объяснений. Подмену исторического названия оценили как неуважительный и оскорбительный шаг по отношению к территориальной целостности страны.

В дипломатическом ведомстве потребовали исправить топонимы, иначе Баку будет называть города государства-агрессора их историческими названиями.

Азербайджанское госагентство АЗЕРТАДЖ разъяснило, как будут называться российские локации в его публикациях, если Москва не исправится:

Калининград – Кенигсберг;

Оренбург – Орынбор;

Волгоград – Сарысу;

Грозный – Солжа-Гала;

Новороссийск – Суджук-Кале;

Южно-Сахалинск – Тоехара;

Южно-Курильск – Фурукамаппу;

Петрозаводск – Петроскои;

Ижевск – Ижкар;

река Волга – Итиль и т.д.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев получил в подарок шевроны боевых бригад Сил обороны Украины, которые сражаются против ВС РФ. Политик поблагодарил и призвал украинцев продолжать борьбу.

– 19 июля Ильхам Алиев выразил поддержку Украине и призвал "никогда не соглашаться с оккупацией". Лидер Азербайджана провел параллель между российским вторжением в Украину и оккупацией Карабаха Арменией.

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