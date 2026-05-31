В Риме около 30 лошадей сбежали во время подготовки к военному параду по случаю Дня Республики. Видео

В столице Италии во время подготовки к военному параду по случаю Дня Республики около 30 лошадей вырвались из-под контроля и разбежались по городским улицам. В результате инцидента травмировались четыре человека, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Правоохранители начали проверку обстоятельств происшествия. Об этом сообщают итальянское издание La Repubblica.

Животных могли напугать громкие звуки петард, которые раздались неподалеку от места проведения репетиции. Испуганные лошади выбежали на дороги и помчались по улицам Рима, в частности одной из главных транспортных артерий города – улицей Кристофоро Коломбо.

К поискам и возвращению животных привлекли карабинеров и местную полицию. Правоохранители изучают записи камер наблюдения, чтобы установить точные причины инцидента и выяснить, действительно ли взрывы петард стали его толчком.

В результате побега лошадей произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Некоторые автомобили получили незначительные повреждения. Ветеринарную помощь оказали 15 животным, которые получили травмы во время хаотичного движения по городу.

Все лошади были оперативно пойманы и возвращены под контроль организаторов парада. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

