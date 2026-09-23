В Риме на день закрыли Колизей из-за трагического происшествия: что произошло

В Риме 23 сентября Колизей закрыли для посетителей после гибели 22-летнего работника. Андреа Моретти, специалист по высотным работам, во время ночной смены упал примерно с 10-метровой высоты, когда устанавливал новую систему освещения амфитеатра.

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Об этом сообщает CNN. Министр культуры Италии Алессандро Джули выразил соболезнования семье погибшего.

"Это трагическое событие, которое шокировало и потрясло нас", — сказал он.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула необходимость принять меры, чтобы не допустить подобных случаев в будущем.

"Во имя Андреа мы и впредь будем вносить свой вклад, возьмем на себя обязательства и приложим все усилия, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись", — сказала Мелони.

В Министерстве культуры Италии отметили, что решение ограничить доступ к Колизею было принято ночью. В то же время первые утренние экскурсии прошли по плану – для посетителей был недоступен только второй ярус. После того как первая группа покинула памятник, его полностью закрыли.

В ведомстве пояснили, что немедленное перекрытие входов могло привести к скоплению большого количества людей возле Колизея, что создало бы угрозу безопасности и общественному порядку.

Ранее Колизей закрывали лишь на несколько часов для специальных мероприятий, в частности экскурсий для высокопоставленных лиц. В 2014 году памятник посетил президент США Барак Обама. В октябре прошлого года его также на несколько часов закрыли для проведения молитвы за мир.

В 2020 году Колизей не принимал посетителей в течение нескольких недель из-за карантинных ограничений, введенных во время пандемии COVID-19.

По информации Археологического парка Колизея, обычно памятник закрыт лишь два дня в году — 25 декабря и 1 января.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что под Колизеем обнаружили тайный туннель, которым, по данным исследователей, пользовались римские императоры. Проход длиной около 55 метров соединял императорскую ложу с внешней частью амфитеатра и позволял правителям незаметно покидать арену.

В ходе реставрации археологи восстановили мраморные стены и фрагменты металлических креплений, которые когда-то удерживали облицовку. На стенах сохранились сцены из древней мифологии и изображения зрелищ, происходивших на арене. Сейчас отреставрированный проход открыт для посетителей.

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