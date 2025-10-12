В знаменитом Колизее нашли VIP-вход: интересные детали и фото

Под Колизеем археологи обнаружили потайной тоннель, которым пользовались императоры, чтобы незаметно покидать арену после гладиаторских боев. Этот вход, известный ныне как "ход Коммода", проливает свет на закулисную жизнь римских власть имущих, для которых даже в момент развлечений были предусмотрены "VIP-пути".

Видео дня

Отреставрированный и открытый для публики, тоннель стал новым символом величия Римской империи. Детали рассказало издание Daily Mail.

Тайный ход для императоров

Подземный проход длиной около 55 метров был проложен под фундаментом Колизея между I и II веками нашей эры, уже после возведения амфитеатра в 70-х годах. Именно им император мог незаметно покинуть арену или добраться до гладиаторской школы Ludus Magnus, которая располагалась рядом.

Тоннель соединял императорскую ложу, расположенную на южной части трибун, с внешней частью Колизея. Это давало возможность быстро покинуть зрелищные бои, не привлекая внимания публики.

Открытие и реставрация

Ход был впервые обнаружен еще в XIX веке, но только теперь, после масштабной реставрации, его открыли для посетителей. По словам специалистов Археологического парка Колизея, восстановление этого пространства имеет "исключительное значение", ведь впервые публика может увидеть место, которым пользовались только императоры.

Во время реставрации археологи восстановили мраморные стены и фрагменты металлических креплений, которые когда-то держали облицовку. На стенах сохранились сюжеты из древней мифологии, в частности сцены с Дионисом и Ариадной, а также изображения охоты на диких зверей и акробатических выступлений – напоминание о зрелищах, происходивших на арене.

Император Коммод и его "гладиаторские" амбиции

Тоннель получил неофициальное название "ход Коммода", в честь императора, который, по преданию, сам выходил на арену. Историки упоминают, что Коммод участвовал в боях, стремясь доказать свое мужество.

Вероятно, именно этот подземный проход позволял Коммоду незаметно попадать из дворца на арену, нарушая запрет для римских аристократов выступать перед публикой.

Колизей, возведенный в правление императора Веспасиана и завершенный его сыном Титом в 80 году нашей эры, остается крупнейшим античным амфитеатром в мире. Несмотря на разрушения землетрясениями и грабежи камня, около трети сооружения сохранилось по сей день.

Сегодня посетители могут пройти тем же путем, которым когда-то шли римские императоры.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Италии во время строительства метро обнаружили уникальный древнеримский дом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.