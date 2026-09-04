В Польше рекрутинговые центры рассылают полякам мобилизационные карточки: что происходит

В Польше военные вербовочные центры начали рассылать гражданам мобилизационные карточки. В основном их получают военнослужащие запаса, однако не только они.

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Мобилизационные карточки высылают также гражданским врачам, IT-специалистам и логистам. Подробности сообщает польское СМИ RMF24.

Поляки начали получать мобилизационные карточки

В Польше гражданам начали поступать мобилизационные карточки. Это информационные документы, выдаваемые в мирное время, которые подтверждают мобилизационное назначение лица. В мобилизационной карточке указаны подразделение и место дислокации, куда гражданин должен немедленно прибыть в случае объявления мобилизации или начала войны.

В польских рекрутинговых центрах утверждают: такие рассылки — стандартная ежегодная процедура.

Получают их в первую очередь военнослужащие запаса. Однако такие карточки присылают и специалистам по важным для армии специальностям, в частности врачам, ІТ-специалистам и логистам.

"Карточки также могут быть выданы отдельным гражданским лицам, которые в случае мобилизации или войны могли бы оказывать поддержку военным, например, при выполнении задач, связанных с энергетикой, транспортом, связью или администрированием. Аналогичные договоренности распространяются на офицеров силовых структур. Армия рассылает мобилизационные карточки, чтобы заранее назначить некоторых людей на выполнение конкретных задач – чтобы в кризисной ситуации не пришлось организовывать это с нуля", — поясняет RMF24.

Неявка в назначенное время и дату в место, указанное в мобилизационной карточке, грозит получившему её лицу лишением свободы на срок от трёх лет.

Впрочем, польское законодательство предусматривает ряд обстоятельств, которые могут сделать явку по мобилизационной карточке необязательной. Речь идет о достижении предельного возраста, постоянном пребывании за границей, признании негодным к службе на определенной должности или лишении свободы без испытательного срока.

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