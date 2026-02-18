В Польше гражданин Молдовы пытался пустить под откос поезд с грузом топлива для Украины – RMF24

В Польше арестовали 25-летнего гражданина Молдовы, который пытался остановить поезд с топливом для Украины. Мужчина активировал аварийные тормоза на трех вагонах, что могло привести к сходу состава с рельсов.

Об этом сообщает RMF24. Сейчас правоохранители расследуют мотивы его действий.

Подробности чрезвычайного происшествия

Инцидент произошел в понедельник, 16 февраля, в городе Пулавы Люблинского воеводства. Поезд, следовавший из Щецина в Украину, насчитывал 37 вагонов, загруженных нефтью. По предварительным данным, мужчина обратился к работникам поездной бригады с просьбой разрешить ему сесть.

"Лицо, которое пыталось сесть в поезд и заставить машиниста отвезти его в Дорогуск, было задержано, когда машинист заметил, что вагоны поезда частично заблокированы", – подчеркнул главнокомандующий полиции Марек Боронь.

Установлено, что задержанный прибыл в Польшу днем ранее через пункт пропуска в Тересполе. Во время обыска у него обнаружили сумку с электронной техникой, телефонами, SIM-картами и различными документами. Также при себе он имел сертификаты, подтверждающие свободное владение русским языком.

Правоохранительные органы не исключают, что мужчина мог действовать по заданию иностранных спецслужб, однако эта версия пока не получила подтверждения. Грузовой поезд проверили – опасных материалов не обнаружили.

Напомним, в ноябре 2025 года, в Польше на участке между Варшавой и Демблином неизвестные повредили железнодорожные пути. Местные власти подтвердили диверсию. В вагоне находились двое пассажиров и члены экипажа, никто из них не пострадал.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Польше задержали двух граждан Украины по подозрению в шпионаже в пользу иностранной разведки. Они якобы собирали информацию о военнослужащих Вооруженных сил Польши и критически важной инфраструктуре, связанной с усилиями по поддержке Украины.

