В Париже чемодан парализовал один из крупнейших вокзалов: что случилось

В субботу, 26 июля, значительные задержки поездов произошли на железнодорожном вокзале Монпарнас – одном из крупнейших в Париже, Франция. Причиной этого стал забытый багаж, а именно чемодан, оставленный на борту поезда TGV, прибывшего из Кемпера.

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Об этом сообщает Le Figaro. В зале вокзала сделали несколько объявлений с просьбой к владельцу багажа появиться, однако в итоге инцидент потребовал вмешательства саперов.

Главный зал был эвакуирован, а для предотвращения движения пассажиров установлены ленты безопасности. Вся операция длилась примерно 15 минут и завершилась около 11:15. После этого персонал вокзала оставил все турникеты открытыми, чтобы ускорить посадку пассажиров.

Все это время, а именно с 9:53 до 11:30, ни один поезд не мог отправиться с вокзала. Были задержаны десятки рейсов.

Поезда в Бордо, Ренн, Андай и Тулузу имели задержку до 1 часа 40 минут. Только поезд в Брест получил разрешение на отправление в 10:53.

Несмотря на эти задержки, люди оставались спокойными. "Это была обычная процедура, такое часто случается на парижских вокзалах", – сказал представитель французской железной дороги.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские железнодорожники призвали всех пассажиров быть бдительными и прибывать на вокзалы заранее, не менее чем за 20-30 минут до отправления поезда. Дело в том, что "Укрзалізниця" усилит контроль безопасности на вокзалах.

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