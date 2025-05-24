В Мозамбике обстреляли российское судно: в нападении подозревают боевиков, связанных с ИГИЛ

Правительство Мозамбика начало расследование нападения на российское океанографическое судно "Атлантида", которое произошло 10 мая вблизи побережья провинции Кабо-Делгаду. Этот регион на севере страны давно страдает от деятельности вооруженных группировок, связанных с террористической организацией "Исламское государство".

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Посольство России в Мозамбике 16 мая подтвердило, что судно попало под огонь во время возвращения в порт Мапуту. Об этом сообщает Club of Mozambique.

По словам российского дипломатического источника, около 15:00 по местному времени "Атлантида" была атакована двумя неизвестными лодками недалеко от острова Тамбузи, которые открыли огонь, не вступая в радиосвязь.

"На него напали два неизвестных судна, которые не выходили на контакт с кораблем, но открыли по нему огонь", – пояснил источник, заявив, что исполнитель нападения остается неизвестным.

После нападения судно завершило маршрут в Мапуту, а затем отправилось в южноафриканский порт Дурбан. Представитель правительства Мозамбика Иносенсио Имписса отметил, что официального обращения от российской стороны еще не было, однако власти уже проводят внутреннее расследование инцидента.

"Как только будут конкретные результаты и мы подтвердим, что на самом деле произошло, правительство, с полной прозрачностью, предоставит разъяснения общественности и международному сообществу", – отметил он журналистам.

По словам Имписсы, силовые структуры страны тщательно изучают обстоятельства нападения, анализируя информацию из СМИ, и настроены выяснить все подробности с максимальной точностью. Он заверил, что Мозамбик серьезно относится к обеспечению безопасности в своих территориальных водах.

Местные источники уже связывают инцидент с деятельностью террористических группировок, которые действуют в северных районах страны. Если это подтвердится, нападение станет первым задокументированным случаем атаки исламистов на судно в этом регионе.

Эксперт по безопасности Жоао Фейжо считает, что боевики могли изменить тактику и перейти к ударам в слабо защищенных зонах, избегая столкновений с хорошо вооруженными подразделениями, в частности руандийскими войсками в городах Пальма и Мосимбоа-да-Прая. По его словам, группировка стремится продемонстрировать свою силу на международном уровне через атаки в менее контролируемых районах.

С октября 2017 года провинция Кабо-Делгадо, богатая газовыми ресурсами, столкнулась с вооруженным восстанием, которое связывают с экстремистской группировкой "Исламское государство", что привело к перемещению более миллиона человек.

Кроме Кабо-Делгадо, соседняя провинция Ньясса в апреле стала местом нападений членов этих группировок, которые обезглавили двух лесников, тогда как "Исламское государство" заявило о смерти трех человек во время нападения в том же районе.

По последним оценкам, в 2024 году по меньшей мере 349 человек погибли от рук экстремистских боевиков ИГИЛ, что на 36% больше, чем в прошлом году, согласно данным Африканского центра стратегических исследований при Минобороны США.

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